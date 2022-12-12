2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın devre arası hazırlık programı belli oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıya Antalya’da hazırlanacak.

KAMP 24 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, sezonun ilk yarısını 18 Aralık Pazar günü, sahasında İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediye ile oynayacağı maçla birlikte tamamlayacak olan Çorum FK’da, futbolculara 5 gün izin verilecek. Kırmızı-siyahlılar, iznin ardından, 24 Aralık Cumartesi günü, Antalya Titanic Otel’de toplanıp, aynı gün otelin sahasında yapacakları antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına start verecekler.

İKİ MAÇ

16 gün olarak planlanan Antalya kampı, 2 etaplı olacak. Kampın ilk etabı 31 Aralık Cumartesi günü sabah yapılacak antrenmanla tamamlanacak. Pazar gününü izinli olarak geçirecek olan kırmızı-siyahlılar, Pazartesi günü toplanıp, ikinci etap çalışmalarına başlayacaklar. İkinci etap, 8 Ocak Pazar günü, sabah antrenmanıyla tamamlanacak olup, kırmızı-siyahlı ekip kamp boyunca iki hazırlık maçı oynayacak.

Kamptan sonra, Pazartesi günü izinli olarak geçirecek olan Çorum FK, 3 Ocak Salı günü, Çorum’da toplanarak, 15 Ocak’ta, Şanlıurfaspor’la evinde oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

