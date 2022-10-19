Çorum Futbol Kulübü’nün 2014-15 sezonunda oynadığı iki kupa maçı da uzatmalara gitti. Başkent ekibi Şekerspor’la deplasmanda oynanan 1.tur maçında normal süre 1-1 biterken, uzatmalarda 2 gol bulan Çorum Futbol Kulübü ikinci tura yükseldi.

Çorum Futbol Kulübü, ikinci turda Manisaspor’la eşleşti. Çorum’da oynanan maçta normal süre ve uzatmalar 2-2 bitince sonucu penaltılar belirledi. Penaltılarda Çorum FK’ya 4-3 üstünlük sağlayan Manisa ekibi 6-5 galip gelip üçüncü tura yükselirken, bu maç Çorum FK’nın penaltılara kalan tek kupa maçı olarak kayıtlara geçmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

