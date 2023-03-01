Deprem felaketi nedeniyle lige verilen aranın ardından, 5 Mart’ta Batman Petrolspor’la karşılaşacak olan Çorum FK, 11 Mart’ta oynanacak 26.haftayı bay geçecek.

Bay haftasını özel maçla değerlendirmek isteyen Çorum FK, 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak. 12 Mart’ta Kahramanmaraşspor’la karşılaşması gereken Iğdır FK, rakibinin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesi üzerine haftayı bay geçecek.

Çorum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki hazırlık maçı 10 Mart Cuma günü Ankara’da oynanacak. Maçın oynanacağı stat önümüzdeki günlerde netlik kazanacak olup, Osmanlı Stadı’nda olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

(Hüseyin AŞKIN)

