Çorum Futbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Salih Öztürk önderliğinde yeni bir yapılanmaya giren Çorum FK altyapısında seçme heyecanı yaşandı. 2007-2008 ve 2009 doğumlu sporcuların katıldığı seçmeler İtfaiye Sahası’nda gerçekleşti. Saat 09.00’da start alan seçmeler Altyapı Sorumlusu Salih Öztürk ve Altyapı Koordinatörü Selim Sümer gözetiminde gerçekleşirken, Cemalettin Hoşgör, Barış Kılıç, Ömer Özer, İsmail Atalay Baydur, Hayrettin Karaca ve Nurettin Kabalak ise antrenör olarak görev aldılar. 70 sporcunun katılımı ile gerçekleşen seçmeler öncesi Altyapı Koordinatörü Selim Sümer, sporcu ahlakının önemini anlatan bir konuşma yaptı. Çorum FK’da forma giymenin Çorum’da bir ayrıcalık olduğuna da vurgu yapan Sümer, seçmelerde başarılı olan öğrencilerin Çorum FK altyapısına dâhil olacağını ifade etti.

Sümer’in konuşmasının ardından 70 sporcu 3 gruba ayrıldı. İlk olarak 2007 doğumlular tam saha maç yaparken, daha sonra 2008, son olarak 2009 doğumlu öğrenciler tam saha maç yaparak Çorum FK altyapı antrenörlerinin gözüne girmeye çalıştı.

Altyapı Sorumlusu Salih Öztürk, seçmeler sonunda 2008 doğumlu sporculardan Sungurlu’dan Burak Kocaoğlu (sol açık), yine Sungurlu’dan Emirhan Pozan (orta saha), 2007 doğumlu sporculardan Arda Kabak (santrafor), Ahmet Kağan Şimşek (orta saha), M.Hasan Köstekçi (orta saha), Resul Yenifidiz (kaleci), Mustafa Ateş (kaleci) ve Osman Eren Kılınç (kaleci) Çorum FK altyapısına seçildiklerini belirtti.



(Rıfat KARA)

