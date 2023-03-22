Çorum FK, Cumartesi günü Diyarbakır deplasmanında, Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı 28.hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Ozan Sol, Suat Kaya, Selim Ilgaz, Berkay Can Değirmencioğlu ve Timur Temeltaş’ın yanı sıra, hasta olan Erkan Kaş katılmadı.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde yapılan antrenman ısınma ile başladı ve pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Tahsin Tam, antrenmanın ikinci yarısında, taktik içerikli oyun oynattı. Amed maçının taktiğini içeren çalışmada futbolcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekerken, teknik patron Tahsin Tam, tüm planları puan üzerine yapıyor.

Çorum FK Perşembe günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Amed maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam da Ankara’dan uçakla Diyarbakır’a gidecek.

(Hüseyin AŞKIN)

