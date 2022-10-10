Çorum’un kendisindeki yerinin çok özel olduğuna vurgu yapan Ahmet Yıldırım, “

Çorum benim eski takımım değil, hep takımım. Ömrüm boyunca da Çorum benim için her zaman sahip olduğum, çalıştığım, çalışmak istediğim, çalışmasam da gönül verdiğim bir takım olacak.

Bugün Çorum FK taraftarı bize takım gibi davrandı. Bu davranışlarıyla da bir kez daha gönlümü fethettiler. Taraftarlara teşekkür ediyorum.

Futbol bu, biri kazanacak, diğeri kaybedecek. Biz kazanan taraf oldu. İki takım da iyi mücadele etti. Eksiklikleri olmasına rağmen, Çorum FK da kazanabilirdi. Ama kazanan biz olduk, yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

