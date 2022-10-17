2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 10.hafta maçında konuk olduğu Esenler Erokspor’a 2-0 yenilirken, geriye düştüğü üçüncü maçı da kaybetti.

6 MAÇTA SKOR BULDU

Ligin geride kalan 10 haftalık periyodunda, 7.haftayı BAY geçtiği için 9 maç oynayan Çorum FK, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Haftayı 16 puanla 4.sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, attığı 13 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.

Çorum FK, 9 maçın altısında gol atma başarısı gösterirken, 0-0 biten Şanlıurfaspor ve 2-0 kaybettiği Amed Sportif Faaliyetler’le Esenler Erokspor maçlarında ise gol atamadı. Çorum ekibi, Somaspor, Nazilli Belediye ve Sivas Belediyespor’u 2-0, Bursaspor’u 2-1, Batman Petrolspor’u 4-1 mağlup etti.

GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇLARI KAYBETTİ

Çorum FK, 9 maçın dördünde kalesini gole kapatmayı başarırken, beşinde ise gol yedi. Kırmızı-siyahlı ekip, gol yediği maçlarda Bursaspor’u 2-1, Batman Petrolspor’u 4-1 yenerken, Afyonspor’a 2-1, Amed Sportif Faaliyetler’e 2-0, en son Esenler Erokspor’a da yine 2-0 yenildi. Çorum FK’nın yenildiği 3 maçta da geriye düşmesi dikkat çekti. Başka bir deyişle, Çorum temsilcisi, ilk golü yiyip geriye düştüğü üç maçı da kaybetti.

(Hüseyin AŞKIN)

