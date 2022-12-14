2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ligin geride kalan 17 haftalık periyodunda, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 30 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 30 puana karşılık 21 puan kaybetti.

DEPLASMANDA 15 PUAN KAYIP

Çorum FK, 17 maçın 8’ini evinde oynarken, 6 galibiyet, 2 yenilgi aldı ve 18 puan topladı. Bu maçlarda 15 gol atan kırmızı-siyahlılar, kalelerinde ise 8 gol gördü. Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler’e 2-0, Ankaraspor’a ise 3-1 yenilerek, evinde 6 puan kaybetti. Taraftarının önünde hiç beraberliği olmayan Çorum FK, sırasıyla Somaspor’u 2-0, Bursaspor’u 2-1, Batman Petrolspor’u 4-1, Bayburt Özel İdare’yi 3-0, 24 Erzincanspor’u 1-0, Menemen FK’yı ise 2-1 yenerek 6 galibiyet aldı ve 18 puan topladı. Kırmızı-siyahlı takım, 17 haftada topladığı 30 puanın 18’ini evinde alarak, şampiyonluk yarışındaki iddiasını iç saha performansıyla güçlendiriyor.

Deplasmanda ise 9 maça çıkan Çorum FK, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Bu maçlarda 12 puan toplayan Çorum FK’nın kaybı ise tam 15 puan oldu.

Çorum FK, deplasmanda Nazilli Belediye ve Sivas Belediye’yi 2-0, İnegölspor’u da 3-0 yenerken, gol yemedi. Şanlıurfaspor ve Isparta 32 Spor’la 0-0, Tarsus İdmanyurdu ile de 1-1 berabere kalan Çorum FK, Afyonspor’a 2-1, Esenler Erokspor’a 2-0, Düzcespor’a ise 3-1 yenildi.

ÇORUM FK’NIN İÇ SAHA MAÇLARI

Somaspor……2-0

Bursaspor……2-1

Batman Petrol..4-1

Amed Sportif..0-2

Ankaraspor….1-3

Bayburt Ö.İ….3-0

Erzincanspor..1-0

Menemen FK..2-1

(Hüseyin AŞKIN)

