Son 3 maçını gol yemeden kazanan ve bu periyotta 7 gol atan Çorum FK, ligin geride kalan 15 haftalık periyodu sonunda, en golcü takımlar sıralamasında ikinci basamakta yer aldı.

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geride kalan 15 haftalık periyotta 14 maç oynarken, 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 26 puan toplayan ve zirveyi paylaşan Amed Sportif Faaliyetlerle Şanlıurfaspor’un 1 puan gerisinde yer alan Çorum FK, attığı 22 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

MAÇ BAŞINA 1,57 GOL

Grubun en golcü takımları sıralamasında, 27 gollü Esenler Erokspor’un ardından 22 golle ikinci sırada yer alan Çorum FK, maç başına 1,57 gol ortalaması tutturdu. Kırmızı-siyahlı ekibin maç başına yediği gol ortalaması ise 0,85 olarak gerçekleşti.

Esenler Erokspor ve Çorum FK’nın ardından Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor ve Somaspor 21’er golle, “en golcü takımlar” sıralamasında üçüncülüğü paylaşıyor.

Grubun en az gol atan takımı 7 golle Bayburt Özel İdare olurken, Sivas Belediye de sadece 8 gol bulabildi.

Sivas Belediye 30 golle grubun en çok gol yiyen takımı olurken, Bayburt Özel İdare ise 27 golle bu alanda ikinciliği alıyor.

GOLLERİN ÇOĞU İÇ SAHADA

Çorum FK, 22 golün 13’ünü iç sahada atarken, evinde en çok gol atan takımlar sıralamasında da 15 gollü Esenler Erokspor’un ardından Nazilli Belediye ile birlikte ikinciliği paylaşıyor.

Çorum FK, deplasmanda ise 9 gol buldu. Esenler Erokspor 12 golle deplasmanda da en çok gol atan takım olurken, Şanlıurfaspor ve Somaspor 11’er golle ikinciliği paylaşıyor. Amed Sportif Faaliyetler ile Düzcespor 10’ar golle en golcü takımlar sıralamasında üçüncülüğü elde ederken, bu takımları Çorum FK izliyor.

(Hüseyin AŞKIN)

