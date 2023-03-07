2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 25.hafta maçında konuk olduğu Batman Petrolspor’u 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alırken, kırmızı-siyahlı takımı iki alanda zirveye taşıdı.

LİDERLİK GELDİ

İlk yarısı golsüz biten maçta, 79.dakikada Selim Ilgaz’ın golüyle 1-0 kazanan Çorum FK puanını 44’e yükseltirken, haftaya zirve ortağı olarak girdiği Amed Sportif Faaliyetler’in deplasmanda Bursaspor’a yenilmesi üzerine liderlik koltuğuna oturdu.

Sezonun ilk yarısında da, yine 6.haftada Batman Petrolspor’u 4-1 yendiği maçtan sonra zirveye yerleşen ve 1.786 gün aradan sonra liderlik sevinci yaşayan Çorum FK, Pazar günkü 1-0’lık galibiyetle bu sezon ikinci kez lider oldu.

GRUBUN EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIMI

Çorum FK, Batman galibiyetiyle sadece liderliğe yükselmekle yetinmedi. Bu sezon 13.galibiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip, 12 galibiyeti bulunan Esenler Erokspor’u geride bırakarak, 2.Lig Beyaz Grup’ta “en çok galibiyet alan takım” unvanının da sahibi oldu.

En çok galibiyet alan takımlar sıralamasında Çorum FK’yı 12 galibiyetle Esenler Erokspor, 11’er galibiyetle de Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler izliyor.

367.MAÇTA 154. GALİBİYET

Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, Batman Petrolspor maçıyla birlikte bu sezon 367.lig müsabakasına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 154 galibiyet, 101 beraberlik, 112 yenilgi alırken, 563 puan topladılar. Bu maçlarda 512 gol atan Çorum FK, kalesinde ise 393 gol gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

