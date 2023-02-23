Çorum FK, deprem felaketi nedeniyle ara verilen ve 5 Mart’ta devam edecek lig hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını saat 11.00’de, tesislerdeki fitnes salonunda yaptı. Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı süren Ozan Sol dışında tüm futbolcular katıldı. Kırmızı-siyahlılar, kuvvet çalışması yaptı.

Çorum FK günün ikinci antrenmanını ise 16.00’da, Bülent Üstüner Sahası’nda yaptı. Yine Ozan Sol dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma ile başladı ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas içerikli oyunlar şeklinde geçti.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla lig hazırlıklarını sürdürecek.

(Hüseyin AŞKIN)

