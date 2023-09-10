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En son Cezayir 1.Lig takımlarından CR Belouizdad’da oynayan 23 yaşındaki sol kanat-forvet oyuncusu Ali Reghba, dün itibariyle Çorum FK’da denenmeye alındı. Sivasspor’la oynanan maçta oyuna sonradan giren Ali Reghba’nın beğenilmesi halinde transferi için çalışmaları başlanılacağı belirtildi.

Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz günlerde de Belçika doğumlu olan ve babası Türk olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Massis Guluk’u denemiş ve genç futbolcunun iyi bir performans göstermesi üzerine kadroya katma kararı almıştı.

Almanya doğumlu, Cezayir uyruklu futbolcu Ali Reghba, 2019’da İrlanda U19 milli takımının formasını giyerken, İngiltere’de Bohemian FC, Leicester City U23 takımlarında da oynadı.