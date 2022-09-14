Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 19.00’da başlayan ve Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen’in yönettiği maça ilgi bir hayli fazlaydı. Karşılaşmayı 8 bin civarında Çorumspor taraftarı izlerken, Bursa’dan gelen 150 civarında yeşil-beyazlı taraftar takımını yalnız bırakmadı.

Çorum FK Teknik Direktörü Mert Nobre geçtiğimiz hafta Nazilli deplasmanında 2-0 kazanan kadroyu bozmadı.

Çorum FK, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta, 25.dakikada Mehmet Akyüz’ün golüyle 1-0 öne geçerken, 30.dakikada, savunmadan seken topu bir anda önünde bulan 16 yaşındaki Mustafa Genç, skora denge getirdi.

İlk yarısı golsüz biten maçta ikinci yarıda da oldukça çekişmeli geçti. Kırmızı-siyahlı ekip 77.dakikada Burak Çalık’ın golüyle tekrar öne geçerken, bu gol Burak Çalık’ın kariyerindeki 100.gol oldu.

Kalan sürede başka gol olmayınca 2-1 kazanan Çorum FK puanını 10’a yükseltti ve aynı puanlı Düzcespor’un 1 gol averaj farkıyla ikinci sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 3 puanda kaldı.



(Hüseyin AŞKIN)

