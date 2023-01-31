Cumartesi günü, Bursaspor’la deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan Çorum FK, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, Tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, saat 12.00’de başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıktan yeni çıkan Ozan Sol, takımdan ayrı olarak fitnes ve ardından saha çalışması yaptı.

Isınma ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Pas çalışmasından sonra, Nazilli Belediye maçında ilk on birde yer alan futbolcular antrenmanı tamamlayıp soyunma odasına giderken, diğer futbolcular topla oyun oynadı.

(Hüseyin AŞKIN)

