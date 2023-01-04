ÇORUM FK İLK YARI: Bayram, Mustafa Emre, Salih Zafer, Fatih Selimhan, Emre, Timur, Ferhat, Murat, Sabri Can, Enes, Muhammed Mustafa.

ÇORUM FK İKİNCİ YARI: Bayram, Serkan (Dk.75 Metin Barutçu), Salih Zafer (Dk. 66 Mustafa Eren), Mehmet Taşçı, Erkan, Atakan Cangöz, Ferhat (Dk. 66 Gökhan Karadeniz), Atakan Akkaynak, Suat, Burak, Sinan.

GOLLER: Dk. 11 Adem Eren (Bucaspor), Dk. 69 Sinan (Çorum FK)

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya-Lara’da sürdüren Çorum FK, ilk hazırlık maçında karşılaştığı 2.Lig Kırmızı Grup lideri Bucaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Titanic Otel Mehmet Aydın Tesislerinde, saat 14.00’te başlayan maçta teknik direktör Tahsin Tam on birde Bayram, Mustafa Emre, Fatih Selimhan, Salih Zafer, Emre Öztürk, Ferhat, Sabrican, Timur, Muhammed Mustafa, Murat Yıldırım ve Enes’e forma verdi.

İzmir ekibi, 11.dakikada, köşe vuruşu organizasyonunda Adem Eren’le golü buldu. Bu golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Çorum FK, ikinci yarıya Bayram, Serkan (Dk. 75 Metin Barutcu), Erkan, Salih Zafer (66 Mustafa Eren), Mehmet Taşçı, Ferhat (Dk. 66 Gökhan), Suat, Atakan Cangöz, Sinan, Atakan Akkaynak ve Burak on biri ile başladı.

İlk yarıya oranla daha atak oynayan Çorum FK, 69.dakikada Sinan Kurumuş’un golüyle beraberliği sağladı.

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

DAKİKA 11: Sağdan Taşkın’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Adem Eren kafayı vurdu: 0-1.

DAKİKA 55: Bucaspor atağında, İlhan ceza yayının sağından sert vurdu, kaleci Bayram müthiş çıkarttı, korner.

DAKİKA 61: Soldan Burak ortaladı, Salih Zafer kafa, kalecide kaldı.

DAKİKA 69: Çorum FK atağında, Suat’ın pasına hareketlenen Serkan Yavuz sağdan bindirdi, yerden ortasında Sinan Kurumuş kontrol ettiği topu dönerek bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

DAKİKA 82: Çorum FK atağında, Atakan Akkaynak yayın solundan vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

(Hüseyin AŞKIN)

