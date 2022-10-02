2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan Cumartesi günü oynanan 7.hafta maçlarıyla devam ederken, 6.haftadaki Batman Petrolspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Çorum FK, BAY geçmesine rağmen, rakiplerinin aldığı sonuçlar üzerine liderliğini sürdürdü.

“Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 7.haftayı BAY geçti. Kırmızı-siyahlı ekip, haftaya zirve ortağı olarak girdiği takımlardan 24 Erzincanspor’un Isparta deplasmanında 1-0 yenilmesi, 1 puan gerisinden gelen Menemen FK’nın evinde Düzcespor’la 2-2 berabere kalması ve Şanlıurfaspor’un da Bayburt Özel İdare’yi 3-0 yenip zirve ile puanını eşitlemesine rağmen, koltuğu kaptırmadı. 7.hafta maçları sonunda, Çorum FK, Şanlıurfaspor, 24 Erzincanspor ve Menemen FK 13’er puanla sıralanırken, 1 maç eksiğine rağmen, +7 averajı bulunan Çorum FK, rakiplerine gol farkıyla üstünlük sağlayarak, liderliğini sürdürdü. +6 averajlı Şanlıurfaspor ikinci, Çorum FK gibi 1 maçı eksik olan +4 averajlı 24 Erzincanspor üçüncü, +1 averajı bulunan Menemen FK ise haftayı dördüncü sırada kapattı.

