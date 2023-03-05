STAT: Batman

HAKEMLER: Veli Karakaya ***, Oğuz Akyüz ***, Barış Sun ***

4.HAKEM: Hakan Ülker

BATMAN PETROLSPOR: Cihan **, Ebu Sıddık **, Okan **, Melih * (Dk. 76 Ozan *), Şahin **, Ferdi Konak **, Yusuf Onur **, İlter ** (Dk63 Tuncay *), Fatih ** (Dk. 76 Mahsun Çapkan *), Gökhan * (Dk. 71 Mahmut *), Serdar **

YEDEKLER: Y.Emre, İbrahim Yakup, İsmail, Mehmet Tuğrul, Berdan, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Nihat Balan

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali Türkan ***, Serkan ***, Erkan ***, Salih Zafer ***, Fatih Selimhan ***, Murat ** (Dk.63 Ferhat **), Suat ** (Dk. 86 Muhammed Mustafa), Atakan Cangöz ** (Dk. 63 Timur **), Sinan ** (Dk. 73 Selim Ilgaz **), Gökhan ***, Hurşit ** (Dk. 63 Atakan Akkaynak **)

YEDEKLER: Bayram, Emre, Eren, Sabrican, Berkay Can

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

GOL: Dk.79 Selim Ilgaz

SARI KARTLAR: Şahin (Batman Petrol), Muhammed Mustafa (Çorum FK)

Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Kahramanmaraş merkezli medyada gelen depremler nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta, deplasmanda Batman Petrolspor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Batman Stadyumu’nda oynanan ve Uşak bölgesi hakemlerinden Veli Karakaya’nın yönettiği maçta teknik direktör Tahsin Tam, en son 4 Şubat’ta Bursaspor’u deplasmanda 3-0 yendikleri maçtın ilk 11’den Selim Ilgaz’ı kulübeye çekerken, Gökhan Karadeniz’e forma vererek, tek değişiklik yaptı.

Maça etkili başlayan Çorum FK, henüz 1.dakikada Sinan’la gole yaklaşırken, ilk 20 dakikadaki etkisini ilerleyen dakikalarda kaybetti.

Oyunda dengeyi sağlayan Batman Petrolspor da Çorum FK kalesine tehlikeli geldi. Bol pozisyonlu ilk yarıda iki takım da son vuruşlarda etkisiz kalınca, devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki on birleri ile çıktı. Devreye etkili başlayan Batman Petrol, sağlı sollu ataklarla gol ararken, 55.dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlayan Çorum FK, rakip kaleye yüklenmeye başladı. Teknik direktör Tahsin Tam’ın 63.dakikada yaptığı üç oyuncu değişikliğinden sonra kontrol tamamen Çorum FK’ya geçerken, 79.dakikada Selim Ilgaz’ın şık golü ile kırmızı-siyahlı takım 1-0 öne geçti. Maç sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Çorum FK sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 44’e yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Batman Petrolspor ise 25 puanda kaldı.

Karşılaşmayı 600 kadar Batmanlı futbol sever izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 1: Soldan, Hurşit’in savunmasın arkasına attığı topa hareketlenen Sinan, topu önüne aldı, altı pasın sol köşesinin hemen gerisinden, karşı karşıya pozisyonda, yerden vurdu, direk dibinden aut.

DAKİKA 8: Soldan çizgiye inen Erkan ortaladı, arka direkte Gökhan gelişine vurdu, kaleye giden topu altı pasta Ferdi Konak çıkarttı, dönen topu yayın gerisinden Atakan Cangöz gelişine, yerden bir vuruşla kaleye gönderdi, top bu kez de savunmadan döndü.

DAKİKA 15: Batman etkili geldi, Sağdan gelişen atakta, Erkan’ı geçen Fatih Gök, ceza sahasına girdi, yerden altı pasa çıkarttığı topa İlter dokunamadı.

DAKİKA 34: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Serkan topla birlikte içeri kat etti, çalımlarla yaydan içeri girer girmez yerden vurdu, kaleci Cihan yatarak topa sahip oldu.

DAKİKA 38: Batman etkili geldi. Orta alandan atılan uzun topta, kendi yarı alanının ortalarında Fatih Selimhan avantajlı durumda olmasına rağmen kalecisine geri pas atmak isterken, araya giren Fatih Gök, topu önüne aldı, karşı karşıya pozisyonda, yaydan ceza sahasına girdi, gol vuruşunu yapmadan Fatih Selimhan arkadan yatarak kritik bir müdahalede bulunup hem golü önledi, hem de hatasını telafi etti. Bu pozisyonda Fatih Gök yerde kalırken, Batman Petrolsporluların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı.

DAKİKA 39: Sağdan Serkan’la verkaç yapan Atakan Cangöz ortaladı, ön direkte Sinan uygun durumda kafayı vurdu, top uzak kale direğinin yanından auta gitti.

DAKİKA 43: Batman atağında, Melih’in pasında topla buluşan Fatih Gök ceza yayının sağından vurdu, top yan filede kaldı.

DAKİKA 51: Batman atağında, İlter ceza sahasının dışından, sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Ali’nin göğsünden seken topu penaltı noktasının solundan Melih tamamladı, aut. Melih topla buluşur buluşmaz yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

DAKİKA 56: Çorum FK atağında, Fatih Selimhan kendi yarı alanından Gökhan’ın koşu yoluna derinlemesine bir pas attı, topla buluşan Gökhan sol çaprazdan içeri girdi, vuruşu az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 79: GOL! Çorum FK golü buldu. Orta alandan, Ferhat’ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Selim, yayın solundan içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yaptı: 1-0.

DAKİKA 89: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Gökhan’ın pasında soldan bindiren Erkan’ın yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Ferhat kaleye gönderdi, Mahmut topu kafayla çizgiden çıkarttı.



(Hüseyin AŞKIN)

