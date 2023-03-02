Çorum FK, Batman Petrolspor’la Pazar günü deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana tedavisi süren Ozan Sol dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma koşusu ile başlayan antrenman koordinasyon çalışması ile devam etti. Teknik direktör Tahsin Tam, koordinasyondan sonra şut çalışması yaptırırken, antrenmanın son bölümü yarı sahada taktik içerikli oyun şeklinde geçti.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Hüseyin AŞKIN)

