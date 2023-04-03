Kendi taraftarlarına seslenen Başkan Oğuzhan Yalçın, yıllar önce Çorumspor’un da aynı durumla karşılaştığını hatırlatırken, “Bu şekilde yazılar yazmak, yorumlarda bulunmak, o gencecik çocukların ve o armaya gönül veren taraftarların üzüntüsünü daha da çok artıracaktır” ifadelerini kullandı ve bu maçla ilgili yorum yapmaktan kaçınmalarını istedi.

Başkan Oğuzhan Yalçın, kendi sosyal medya hesabından, konuyla ilgili yaptığı açıklaması şöyle: “TFF 2.Lig’in 31.haftasında, kendi sahamızda karşılaşacağımız Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübü’nün içinde bulunduğu durum tüm spor kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Maalesef ki, yıllar önce Çorumspor olarak bizler de böyle bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Sosyal medyada, bu maçla alakalı, taraftarlarımızın rencide edici, onur kırıcı söylemlerini görmekteyim. Sizlerden bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak ricamdır ki, bu maçla alakalı yorum yapmaktan kaçının.

Elbette sizler gibi hem oyuncularımız, hem de bizler bu durumun farkındayız. Fakat 100 yıllık geçmişi olan bir kulübün düşmüş olduğu bu durumda bu şekilde yazılar yazmak, yorumlarda bulunmak, o gencecik çocukların ve o armaya gönül veren taraftarların üzüntüsünü daha da çok artıracaktır” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)