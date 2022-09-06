2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, önceki akşam 2.hafta maçında konuk ettiği Manisa temsilcisi Somaspor’u, Sinan Kurumuş’un 33. ve 47.dakikamada penaltıdan attığı gollerle 2-0 yenerek ilk galibiyetini alırken, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, karşılaşma sonrası kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1.Lig hedefindeki kararlılıklarına vurgu yaptı.

AFİŞLİ GÜVEN

Çorum FK’nın Somaspor’u 2-0 yendiği karşılaşmada maraton tribününe 3 adet afiş asılırken, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın fotoğrafının kullanıldığı pankartta “Asla Yalnız Yürümeyeceksin”, kaptan Murat Yıldırım ve takım arkadaşlarının bulunduğu pankartta “İnanıyoruz, Güveniyoruz”, golcü futbolcular Sinan Kurumuş ile Mehmet Akyüz’ün olduğu fotoğrafta ise “Endişeye Mahal Yok” mesajları dikkat çekti. Müzik eşliğinde aşağı sarkıtılan dev afişler beğeni toplarken, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Futbolcuların, afişlerin bulunduğu maraton tribündeki taraftarları selamladığı fotoğrafı paylaşan Oğuzhan Yalçın, “Herkes gider, siz kalırsınız ama ben de sizin içinizden biriyim. Her zaman orada olacağım.

Daha fazla, daha çok, daha büyük, daha gür sesle, Anadolu’dan çıktık geliyoruz… Bekle bizi 1.Lig” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

