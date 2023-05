Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve 1-1 sona eren özel maçın dostça geçtiğini ifade eden Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, taraftar olduğu sürece Çorum FK’nın sahada daha güçlü olduğunu belirtti. Taraftarın desteği ile hedeflenen başarıya daha çabuk ulaşacaklarının da altını çizen Topuz, “Dün kendi sahamızda oynamış olduğumuz, dostluk havasının bir an olsun kesilmediği Alagöz Holding Iğdır FK ile olan hazırlık maçını geride bıraktık. Bizleri yalnız bırakmayarak, misafirperverimizden ödün vermeden 90’ dakika boyunca bir an olsun bizleri yalnız bırakmayan büyük Çorum FK taraftarlarına teşekkür ederiz. Unutmayın ki sizlerle çok daha güçlüyüz. Sizler varsanız 1 kişi fazlayız.

Ayrıca, desteklerini her zaman bizlere ileten ve yeni sezon öncesi başarı dileklerini ileten Alagöz Holding Iğdır FK Kulüp Başkanı Sayın Cantürk Alagöz’e teşekkür ederiz” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)