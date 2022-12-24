2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’da, 18 Aralık’taki Arnavutköy Belediye maçı sonrası futbolculara verilen 5 günlük izin bitiyor. Kırmızı-siyahlılar, bugün Antalya’da ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaklar.

Sezonun ilk yarısını, 2-0’lık Arnavutköy Belediye galibiyeti sonrası 33 puanla kapatan Çorum FK, ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya’da başlıyor. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgiye göre, bugün Lara’daki Titanic Otel’de toplanacak olan kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde, otelin sahasındaki ilk antrenmanı gerçekleştirecek.

Çorum FK’nın Antalya kampı iki etap şeklinde yapılacak. Kampın ilk etabı bugün başlayıp, 31 Aralık Cumartesi günü, sabah yapılacak antrenmanla sona erecek. Öğleden sonrayı ve 1 Ocak Pazar gününü izinli olarak geçirecek olan kırmızı-siyahlılar, 2 Ocak’ta ikinci etap hazırlık dönemine başlayacaklar. İkinci etap kamp dönemi 8 Ocak Pazar günü sabah antrenmanıyla sona erecek olup, futbolcular Pazartesi gününü izinli olarak geçirdikten sonra, 10 Ocak Salı günü Çorum’da toplanıp, 15 Ocak’ta Şanlıurfaspor’la oynanacak ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacaklar.

Çorum FK, Antalya kampında, 4 ve 7 Ocak tarihlerinde olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak.

(Hüseyin AŞKIN)

