STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu ***, Uğur Başdaş ***, Egemen Savran ***

4.HAKEM: Levent Balcı

HES İLAÇ AFYONSPOR: Anıl ***, Muhammed Mahmut ** (Dk.63 İsmail Hakkı *), Melih ***, Mete Yıldız ***, Alper ***, Eren Tokat ** (Dk. 73 Furkan *), Olcay ****, Muhammed Mustafa ** (Dk.63 Uygar *), Ali Aydemir ***, Hüseyin Atakan ** (Dk.63 Eray *), Ege ** (Dk. 73 Berat *)

YEDEKLER: Ahmet, İlke, Kaan, Emirhan, Yavuz Selim

TEKNİK DİREKTÖR: Koray Palaz

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram *, Serkan *, Erkan *, Salih Zafer **, Emre **, Ali Akkuş ** (Dk.90+2 Atakan Akkaynak), Suat ***, Ferhat **, Sinan **, Murat Yıldırım ** (Dk.65 Burak *), Mehmet Akyüz ** (Dk.65 Enes *)

YEDEKLER: Erdi, Mahmut Eren, Gürkan, Talha, Mustafa Eren, Mustafa Emre, Atakan Cangöz.

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

GOLLER: Dk.30 Serkan (kendi kalesine), Dk. 90 (penaltıdan) Olcay Şahan (Afyonspor), Dk. 56 Suat (Çorum FK)

KIRMIZI KART: Bayram Olgun (Maçtan sonra) (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Anıl, Olcay Şahan, Furkan (Afyonspor), Sinan, Ali Akkuş (Çorum FK)

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 5.hafta maçında konuk olduğu Afyonspor’a, 90.dakikada, penaltıdan yediği golle 2-1 yenildi. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan kırmızı-siyahlıların 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Çorum FK Teknik Direktörü Mert Nobre, Afyon Zafer Stadı’nda oynanan maçta, son 2 haftanın kadrosunu bozmadı. Önceki haftalara göre daha pozitif bir oyun ortaya koyan Çorum FK, buna rağmen 30.dakikada, Serkan Yavuz’un kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Golde, kaleci Bayram’ın inanılmaz hatası dikkat çekerken, ilk yarı Afyonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Takımlar ikinci yarı için soyunma odasından ilk yarıdaki on birleri ile dönerken, 56.dakikada Suat Kaya’nın golüyle skora denge geldi.

İki takımın da pozisyonlar bulduğu maçta son anlara 1-1’lik eşitlikle girildi. Karşılaşmanın berabere bitmesi beklenirken, 89.dakikada Erkan Kaş’ın yaptırdığı amatörce penaltı vuruşunu Olcay Şahan 90. Dakikada gole çevirince, Çorum FK sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum FK 10 puanda kalırken, Afyonspor puanını 7’ye yükseltti

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 8: Afyonspor atağında, Mustafa ceza yayından sert vurdu, üstten aut.

DAKİKA 13: Çorum FK etkili geldi. Sağdan Suat ortaladı, ön direkte Sinan kafayı vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

DAKİKA 18: Afyonspor atağında, bu kez Alper ceza yayının sağından çok sert vurdu, kaleci Bayram topu kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 27: Ani gelişen Çorum FK atağında, Suat sağdan içeri girip çizgiye indi, yerden altı pasa çıkarttığı topa kimse dokunamadı, taç.

DAKİKA 30 GOL! Afyonspor’un golü geldi. Sağdan Muhammed Mustafa ortaladı, altı pasın gerisinde, Çorum FK savunmasından Serkan Yavuz’un kafayla kalecisine pas olarak gönderdiği top, kaleci Bayram’ın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 0-1.

DAKİKA 49: Çorum FK net bir fırsattan yararlanamadı. Soldan Erkan ortaladı, seken topu arka direkte Ferhat içeri çevirdi, Mehmet Akyüz uzak direk dibinden boş kale yerine topu geliş yönüne göre gönderdi.

DAKİKA 53: Afyonspor atağında, Ali Aydemir soldan taşıdığı topla ceza sahasına kadar sokuldu, altı pasın köşesinden vuruşunda kaleci Bayram ayaklarıyla gole izin vermedi.

DAKİKA 56: GOL! Çorum FK beraberliği sağladı. Emre’nin pasında topla buluşan Erkan, soldan ceza sahasına ortaladı, Mehmet Akyüz topu Suat’ın önüne bıraktı, Suat penaltı noktasının sağ çaprazından çok sert vurdu: 1-1.

DAKİKA 66: Çorum FK atağında, Burak çalımlarla yaya kadar sokuldu, yayın solundaki boşluktan çok sert vurdu, kaleci Anıl müthiş çıkarttı.

DAKİKA 71: Çorum FK atağında, Sinan sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Anıl gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 72: Ani gelişen Afyonspor atağında, Eray taşıdığı topla yayın sağından içeri girdi, pasını penaltı noktasındaki Ege’ye çıkarttı ama son anda Ali Akkuş araya girdi, boşta kalan topu Burak uzaklaştırdı.

DAKİKA 77: Afyonspor atağında, Berat Tosun ceza yayından sert vurdu, kaleci Bayram gole izin vermedi.

DAKİKA 83: Çorum FK atağında, soldan Erkan ortaladı, Ferhat zor pozisyonda kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 88: Afyonspor’un kazandığı serbest vuruşta, Olcay arka direğe ortaladı, Mete yakın mesafeden kafayı vurdu, top kaleci Bayram’da kaldı.

DAKİKA 90: GOL! 89.dakikada gelişen Afyonspor atağında, ceza sahasında, aut çizgisine yakın yerde, Ali Aydemir ile ikili mücadele halinde iken yerde kalan Erkan, topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 90.dakikada atışı kullanan Olcay, yerden kaleci Bayram’ın sağına bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Kalan sürede başka gol olmayınca Çorum FK sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

(Hüseyin AŞKIN)