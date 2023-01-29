2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ligin 21.hafta maçında konuk ettiği Aydın temsilcisi Nazilli Belediye’yi 4-2 yenerek ikinci yarının ilk galibiyetini alarak moral buldu.

İkinci yarının ilk iki maçında, evinde Şanlırufaspor’la, deplasmanda ise Somaspor’la 0-0 berabere kalan Çorum FK, Nazilli karşısında bulduğu 4 golle de gol orucunu bozdu.

Dün, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta oyunu kontrol edin taraf olan Çorum FK, önceki maçlara göre daha çok pozisyon buldu ve sonuçlandırdı. 32.dakikada Sinan Kurumuş’un penaltı golüyle perdeyi açan Çorum FK, 34.dakikada kaptan Murat’la farkı ikiye çıkartırken, konuk takım 40.dakikada Çorumlu futbolcu Nurettin Çağlar farkı bire indirdi. 45+2’de Suat Kaya ile bir gol daha bulan Çorum FK ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki on birleri ile çıktı.

63.dakikada Suat Kaya’nın füzesiyle farkı üçe çıkartan Çorum FK 72.dakikada Nurettin Çağlar’ın golüne engel olamazken, durum 4-2’ye geldi.

Kalan sürede oyunu rakip yarı alana yıkan Çorum FK, Atakan Akkaynak ve Serkan’la önemli fırsatlar yakaladı ancak gol olmayınca sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ikinci yarının ilk galibiyetini alan Çorum FK puanını 38’e yükseltip 4.sıraya yerleşirken, Nazilli Belediye 22 puanda kaldı.

Karşılaşmada 7 bin civarında kırmızı-siyahlı taraftar Çorum FK’ya tribün desteği verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 8: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Serkan ortaladı, altı pasta Hurşit’in çevirdiği topu Sinan kafayla tamamladı, top kaleci Zekeriya’da kaldı.

DAKİKA 10: Nazilli Belediye atağında, Şükrü Kaan yayın solundan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Ali gole izin vermedi.

DAKİKA 22: Nazilli atağında, Anıl ceza yayının sağındaki boşluktan uzak köşeye plaseledi, Salih Zafer topu kafayla çıkarttı.

DAKİKA 32: GOL! Çorum FK’nın golü geldi. 30.dakikada gelişen atakta, Sağdan Serkan’in yerden penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Selim gelişine bir vuruşla kaleye vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı. Köşe vuruşundan gelen topu Fatih Selimhan arka direkte kafayı vurdu, ceza sahasında top Doğukan’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 34.dakikada atışı kullanan Sinan çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 34: GOL! Fark ikiye çıktı. Yine sağdan Serkan ortaladı, altı pasta Sinan kaleye sırtı dönük olarak kontrol ettiği topu dönerek kaleye vurdu, kaleci Zekeriya’dan dönen topu ceza sahasında Murat Yıldırım çok sert bir vuruşla tamamladı: 2-0.

DAKİKA 40: GOL! Nazilli golü buldu. Aydın temsilcisinin Çorumlu futbolcusu Nurettin, ceza sahası dışından, kaleci Ali’nin sağına yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

DAKİKA 45+2: GOL: Çorum FK farkı tekrar ikiye çıkarttı. Suat, sağdan kendi topuyla rakip kaleye yöneldi, Sinan’la verkaç yaptıktan sonra sert vurdu: 3-1.

DAKİKA 63: GOL! Çorum FK’nın dördüncü golü geldi. Timur’un pasında topla buluşan Suat, ceza yayının gerisinden çok sert vurdu, kaleci Zekeriya topu sadece ağlarda görebildi: 4-1.

DAKİKA 66: Çorum FK atağında, altı pasın solundan Sinan’ın pasında altı pasta Suat ayak koydu, kaleciye çarpan top kornere çıktı.

DAKİKA 72: GOL! Nazilli farkı ikiye indirdi. Soldan Mert ortaladı, arka direkte Bilal kafayla çevirdi, altı pasta Nurettin kafayı vurdu: 4-2.

DAKİKA 85: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Ferhat’ın yerden altı pasa çıkarttığı topu arka direkte Atakan Akkaynak tamamladı, kaleci Zekeriya gole izin vermedi.

DAKİKA 90+1: Soldan sol bek Erkan ortaladı, yayın sağından sağ bek Serkan gelişine çok sert vurdu, az farkla üstten aut.

DAKİKA 90+3: Çorum FK atağında, Sinan’ın pasında Atakan Akkaynak karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Zekeriya yine başarılıydı.

(Hüseyin AŞKIN)