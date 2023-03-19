STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Batuhan Kolak ***, Burak Gültek ***, Orhan Timurtaş ***

4.HAKEM: Yakup Özhan

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Ali **, Serkan ***, Erkan ***, Salih Zafer ***, Fatih Selimhan *** (Dk. 79 Emre Öztürk *), Murat ***, Eren ***, Ferhat ***, Sinan ****, Hurşit *** (Dk. 90+1 Muhammed Mustafa)

YEDEKLER: Bayram, Mahmut Eren, Sabrican, Mustafa Eren, Berkay Can, Mert Aşçı, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

SİVAS BELEDİYESPOR: Taha Cengiz **, Mustafa Murat * (Dk. 87 Duha), Zihni **, Gökhan *, Kaan *, Safa *, Furkan * (Dk. 46 Görkem *), Emirhan *, Burak *, Ozan *, Mutlu Aksu * (Dk. 88 Abdullah Berk)

YEDEKLER: Ahmet Sabri

TEKNİK DİREKTÖR: Özer Karadaş

GOLLER: Dk. 7 ve 90+3 (penaltıdan) Sinan, Dk. 76 (kendi kalesine) Kaan

SARI KARTLAR: Gökhan, Ferhat, Sinan (Çorum FK), Mutlu Aksu, Burak, Mustafa Murat (Sivas Belediye)

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 27.hafta maçında konuk ettiği son sıradaki Sivas Belediye’yi 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, teknik direktör Tahsin Tam, hafta içerisinde Afyonspor’la oynanan maçın ilk 11’den sakat olan Selim’in yerine Sinan’ı oynatarak tek değişiklik yaptı.

Maça hızlı başlayan lider Çorum FK, henüz 7.dakikada Sinan’la golü bulup öne geçerken, 23.dakikada Gökhan, 31.dakikada da Murat’ın topu direkten döndü.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Çorum FK, gol kaçırma ve ofsayt rekorunun kırıldığı maçta, 76.dakikada Sivas Belediyesporlu Kaan’ın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkarttı.

90+3.dakikada Eren’in ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Sinan’ın gole çevirmesiyle sahadan 3-0 galip ayrılan Çorum FK, puanını 47’ye yükseltip, liderliğini sürdürürken, Çorum’a 16 futbolcuyla gelen Sivas Belediye 11 puanla son sırada kaldı.

Karşılaşmada 6 bin civarında Çorum FK taraftarı takımına tribün desteği verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 7: GOL! Çorum FK golü buldu. Soldan çizgiye inen Erkan’ın ortaladığı topa altı pasla penaltı noktası arasında Sinan kafayı vurdu: 1-0.

DAKİKA 17: Soldan gelişen Sivas Belediye atağında, çaprazdan ceza sahasına giren Burak, karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yaptı, kaleci Ali ayaklarıyla gole izin vermedi.

DAKİKA 21: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Erkan’ın pasında, ön direkte topla buluşan Hurşit, dönerek vuruşunu yaptı, üstten aut.

DAKİKA 23: Çorum FK atağında, Gökhan yayın sağından, yerden sert vurdu, top direkten döndü.

DAKİKA 31: Bu kez Murat Yıldırım direğe takıldı. Hurşit’in pasında topla buluşan Murat, yaydan vurdu, top üst direkten döndü.

DAKİKA 33: Çorum FK gole çok yaklaştı. Gökhan’ın ortasında, arka direkte Hurşit kafayı vurdu, savunmaya çarpıp boşta kalan topu Fatih Selimhan altı pasta kaleye vurdu, üstten aut.

DAKİKA 42: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Erkan’ın pasında Hurşit ceza sahasına girdi, çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vurdu, kalecinin çıkarttığı topu gol çizgisi üzerinden savunma uzaklaştırdı.

DAKİKA 45: Sağdan gelişen Sivas Belediye atağında, Safa’nın yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Burak tamamladı, yandan aut.

DAKİKA 45+1: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Hurşit ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu gol vuruşunu yaptı, kaleci Taha ayağıyla gole izin vermedi.

DAKİKA 47: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Eren kaleciyi de geçti, son çizgiye yakın yerden, uygun durumdaki arkadaşlarına pas çıkartmak yerine kaleyi düşündü, defans gole izin vermedi.

DAKİKA 48: Çorum FK atağında, Murat’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sinan Kurumuş’un vuruşunda savunma araya girdi.

DAKİKA 52: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Erkan çizgiye inip ortaladı, Eren kafayı vurdu, kaleci Taha gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 65: Çorum FK atağında, Gökhan çalımlarla soldan içeri girer girmez sert vurdu, üstten aut.

DAKİKA 71: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta, Gökhan direkt kaleyi düşündü, kaleci Taha topu güçlükle kornere çeldi.

DAKİKA 76: GOL! Çorum FK’lı futbolcuların yapamadığını Sivaslı Kaan yaptı, Serkan sağdan son çizgiye inip ortaladı, altı pasta Kaan ters bir vuruşla topa kendi kalesine gönderdi: 2-0.

DAKİKA 90+3: GOL! Fark üçe çıktı. Eren’in ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazanan Çorum FK’da atışı Sinan kullandı. Golcü futbolcu sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

(Hüseyin AŞKIN)

