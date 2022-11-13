Yeni teknik direktörü Tahsin Tam nezaretindeki ilk deplasman maçına çıkan Çorum FK, 8.dakikada Atakan Akkaynak’ın ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda, İnegölspor topa daha çok sahip olan taraf olmasına rağmen, Çorum FK etkili ataklar geliştirdi. 72’de gelişen ani atakta, Enes Nalbantoğlu farkı ikiye çıkartırken, 90+3.dakikada, bu kez Burak Çalık topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı. Böylece, oyuna ikinci yarıda giren iki oyuncu direkt skora etki etmiş oldu.

Çorum FK, 3-0 kazandığı maçın ardından puanını 23’e yükseltirken, zirve ile farkı 1 puana indi. İnegölspor ise 10 puanla düşme hattında kaldı.

Maçta, bin kadar İnegölspor taraftarı takımına destek verirken, 50 civarında Çorum FK taraftarı takımını yalnız bırakmadı.

Çorum FK, Pazar günü 24 Erzincenspor’u konuk edecek olup, İnegölspor ise Sivas Belediye ile deplasmanda karşılaşacak.

(Hüseyin AŞKIN)

