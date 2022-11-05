STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi ***,Hasan Cebici ***, Ozan Burak Akduman ***

4.HAKEM: Okan Kayataş

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram **, Serkan ***, Erkan *** (Dk. 88 Emre), Salih Zafer ***, Berkay Can *** (Dk. 88 Mehmet Taşçı), Ferhat ***, Berat Ali ** (Dk. 65 Suat *), Murat *** (Dk.65 Ali Akkuş *), Sinan **** (Dk.76 Enes *), Atakan Akkaynak ***, Mehmet Akyüz ***

YEDEKLER: Erdi, Burak, Mustafa Eren, Mustafa Emre, Atakan Cangöz

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Yunus Emre *, Mustafa Yiğit *, Burak *, Ramazan Övüç **, Ali * (Dk.84 Emin Kaan *), Furkan *, Fatih *, Kubilay * (Dk.67 Ramazan Efecan *), Cumhur * (Dk.84 Batın *), Tuncay Kılıç * (Dk. 46 Talha *), Cevat * (Dk. 67 Ali Kemal *)

YEDEKLER: Kemal Mert, Selim, Mehmet, Musa, Berat

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Topuzoğlu

GOLLER: Dk. 13 ve 16 Sinan, Dk. 59 Murat

KIRMIZI KART: Dk. 50 Talha (Bayburt)

SARI KARTLAR: Murat, Berkay Can (Çorum FK)

2.Lig Beyaz Grup’ta, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 13.hafta maçında konuk ettiği Bayburt Özel İdare’yi 3-0 yenerken, hem yeni teknik direktörü Tahsin Tam nezaretindeki ilk maçını kazandı, hem de 4 haftalık galibiyet hasretine son verip, kötü gidişe “dur” dedi.

Cumartesi günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maça etkili başlayan Çorum FK’nın henüz 8.dakikada Mehmet Akyüz’le bir topu direkten dönerken, 13.dakikada sağ bek Serkan’ın, 16.dakikada da sol bek Erkan’ın ortalarından Sinan iki kafa golüyle Çorum FK’ya 2-0’lık skor üstünlüğü kazandırdı.

2-0’dan sonra daha kontrollü bir oyun anlayışı benimseyen Çorum FK, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda kontrol yine Çorum FK’nın elinde olurken, Bayburt Özel İdareli Talha 50.dakikada direkt kırmızı kart görünce, konuk ekip 10 kişi kaldı. 59.dakikada kaptan Murat ceza sahası dışından harika bir golle farkı üçe çıkartırken, kalan sürede başka gol olmayınca 3-0 kazanan Çorum FK 4 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı ve puanını 20’ye yükseltti. Bayburt Özel İdare ise 5 puanla düşme hattında kaldı.

Karşılaşmada 3 bin civarında kırmızı-siyahlı taraftar Çorum FK’ya tribün desteği verirken, Bayburt’tan gelen 15 kadar taraftar takımını yalnız bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 8: Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Berat Ali ortaladı, altı pasta Mehmet Akyüz kafayı vurdu, yan direkten dönen topu defans uzaklaştırdı.

DAKİKA 13:GOL! Çorum FK’nın golü geldi. Ferhat’ın pasında topla buluşan Serkan, sağdan ortaladı, altı pasta Sinan kafayı vurdu: 1-0.

DAKİKA 16: GOL! Fark ikiye çıktı. Bu kez soldan çizgiye inen Erkan’ın ortasında, arka direkte Sinan yine kafayı vurdu: 2-0.

DAKİKA 24: Yayın sağından içeri giren Ferhat’ın şutu yandan auta gitti.

DAKİKA 56: Çorum FK atağında, Mehmet Akyüz ceza yayının gerisinden sert vurdu, kaleci Yunus Emre üzerine gelen topu çift yumrukla çıkarttı.

DAKİKA 50: Bayburt Özel İdareli futbolcu Talha Erdoğan, Çorum FK’lı Serkan Yavuz’a yaptığı sert faul üzerine direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DAKİKA 59: GOL! Çorum FK farkı üçe çıkarttı. Soldan Mehmet Akyüz rakiplerini çalımlarla geçtikten sonra pasını Kaptan Murat Yıldırım’a verdi. Murat Yıldırım da ceza yayının 2-3 metre gerisinden çok sert bir vuruşla kaleci Yunus Emre’yi avladı: 3-0.

DAKİKA 60: Sağdan Serkan ortaladı, kaleci Yunus Emre’nin çıkarttığı topu, Berat Ali penaltı noktasının 1 metre kadar gerisinden yaptığı vuruşla üstten auta gönderdi.

DAKİKA 67: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta, Atakan’ın, Erkan’ın koşu yoluna yuvarladığı topla çizgiye inen Erkan’ın ortasında, arka direkte Salih Zafer kafayı vurdu, kaleci Yunus Emre gole izin vermedi, dönen topu bu kez Suat sert bir şutla kaleye gönderdi, Yunus Emre yine başarılıydı.

DAKİKA 70: Bayburt’un sağdan kazandığı serbest vuruş paslaşılarak kullanıldı. Mustafa Yiğit’in arka direğe ortasında sahasına yapılan ortada, arka direkte Fatih kafayı vurdu, kaleci Bayram topu ayağı ile kornere çeldi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Çorum FK sahadan 3-0 galip ayrıldı.

DAKİKA 90+3: Çorum FK atağında, yayın solundan Enes’in pasında topla buluşan Ali Akkuş, altı pasın köşesinde, yenden pasını çıkarttı, Enes dokunamadı.



(Hüseyin AŞKIN)