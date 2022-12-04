STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Yakup Özhan ***, Şenol Bektaş ***, Göktuğ Hazar Erel ***

4.HAKEM: Gökhan Alkayalar

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram ***, Serkan ****, Atakan Cangöz ** (Dk. 57 Taha **), Emre ***, Berkay Can ** (Dk.46 Salih Zafer **), Murat ** (Dk. 69 Ali Akkuş *), Suat ****, Ferhat ***, Sinan ***, Atakan Akkaynak ** (Dk.82 Berat Ali *), Burak Çalık ** (Dk.69 Enes *)

YEDEKLER: Mahmut Eren, Erdi, Ahmet Hakan, Gürkan, Mustafa Emre

TEKNİK SORUMLU: Tahsin Tam

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Bora **, Fuat ** (Dk.64.Abdulkadir *), Kadir Yazıcı **, Oğuzhan Açıl **, Gençer **, Atalay ***, Mertcan **, Emre Keskin **, Muhammed Enes **, Ferhat **, Oğuzhan Aydoğan **

YEDEKLER: Ceyhun, Zülküf, Okan, İlyas, Emre Bibercioğlu

TEKNİK SORUMLU: Özden Töraydın

GOLLER: Dk. 16 Suat, Dk. 85 (penaltıdan) Sinan (Çorum FK), Dk. 21 Atalay (Menemen FK)

SARI KARTLAR: Atakan Akkaynak, Suat, Burak, Enes, Ferhat (Çorum FK), Oğuzhan Açıl, Emre Keskin, Kadir Yazıcı (Menemen FK)

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 17.hafta maçında konuk ettiği İzmir temsilcisi Menemen FK’yı zor da olsa 2-1 yenerek, galibiyet serisini 4 maça çıkarttı.

Düzcespor maçının ertelenmesi üzerine lige 1 hafta ara veren Çorum FK, aranın ardından Menemen FK’yı konuk etti. Sakatlığı süren Mehmet Taşçı, son idmanda sakatlanan Mehmet Akyüz ve sarı kart cezalısı Erkan Kaş’tan yoksun kadrosuyla mücadele eden Çorum FK, Burak ve Berkay Can ile yaklaştığı golü 16.dakikada Suat Kaya ile bularak 1-0 öne geçti.

21.dakikada, Atalay’ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Bayram’ın büyük hatası sonucu top Çorum FK ağlarına gidince skora denge geldi: 1-1.

İlk yarının son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Çorum FK’nın 38’de Sinan’la bir topu direkten dönünce, devre 1-1 berabere bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Çorum FK’nın 47.dakikada da Suat’la topu direkten dönerken, ilerleyen dakikalarda iki takım da orta sahayı çabuk geçerek rahat pozisyonlar bulmaya başladı.

85.dakikada, Berat Ali’nin ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazanan Çorum FK’da atışı Sinan gole çevirirken, 2-1 öne geçen kırmızı-siyahlı ekip, kalan sürede net fırsatlar kaçırsa da, 2-1 kazanarak, üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Teknik direktörlük görevine Tahsin Tam’ın getirilmesinden sonra çıktığı 4.maçı da kazanan Çorum FK, puanını 29’a yükseltirken, Menemen FK 21 puanda kaldı. Teknik direktör Tahsin Tam, yaptığı oyuncu değişiklikleri ile galibiyette önemli pay sahibi olurken, Suat Kaya, Çorum FK’nın profesyonel liglerdeki 500.golünü attı

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Çorum FK atağında, orta alandan Ferhat’ın ara pasına hareketlenen Burak Çalık, soldan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

DAKİKA 8: Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda, sağdan Atakan Akkaynak ortaladı, Berkay Can kafayı vurdu, kaleci Bora topu gol çizgisinde bloke etmeyi başardı.

DAKİKA 11: Ani gelişen Menemen FK atağında, Muhammed Enes sağdan hızla Çorum FK kalesine yöneldi, çizgiye inmeden yerden altı pasa çıkarttığı topa Oğuzhan Aydoğan dokunamadı.

DAKİKA 16: GOL! Çorum FK golü buldu. Atakan Akkaynak’ın uzun pasına hareketlenen Serkan, auta çıkmadan yetiştiği topu Suat’a verdi, Suat ceza sahasında, sağ çaprazdan yerden bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0.

DAKİKA 21: GOL! Menemen FK beraberliği sağladı. Atalay ceza yayının 2-3 metre gerisinden sert vurdu, kaleci Bayram’ın diziyle çıkarmak istediği top dizinden sekip, filelere gitti: 1-1.

DAKİKA 28: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Serkan ortaladı, penaltı noktası ile altı pas arasından Sinan kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 31: Menemen FK gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı top altı pasta Muhammed Enes’e geldi, bu futbolcunun sert şutunda kaleci Bayram müthiş bir kurtarışla gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 38: DİREKTEN DÖNDÜ: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan Suat ortaladı, Sinan kafayı vurdu, top üst direkten döndü.

DAKİKA 47: YİNE DİREK: Çorum FK inanılmaz bir gol kaçırdı. Soldan ceza sahasına yapılan ortada, Suat kafayı vurdu, üst direkten dönen topu Sinan tamamladı, kaleci çıkarttı, dönen topu bu kez sol çaprazdan Burak kaleye gönderdi, savunma çizgiden çıkarttı.

DAKİKA 85: GOL! Çorum FK ikinci golü buldu. Soldan gelişen atakta, Enes ortaladı, Sinan’ın kafayla indirdiği topa hamle yapmak isteyen Berat Ali, savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan, topla kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

DAKİKA 88: Çorum FK etkili geldi, ani gelişen atakta, Berat Ali takımını atağa kaldırırken, rakip savunma üçe bir yakalandı. Berat Ali’nin pasında Enes karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Bora gole izin vermedi.

DAKİKA 90+2: Yine ani gelişen Çorum FK atağında, bu kez Emre’nin pasında savunmanın arkasına sarkan Sinan ceza sahasında, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Bora gole izin vermedi, korner.

(Hüseyin AŞKIN)

