İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çorum FK, ikinci ve son hazırlık maçında bugün 1.Lig takımlarından Bandırmaspor’la karşılaşacak.

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya-Lara’da sürdürüyor. Kamptaki ilk hazırlık maçında, 2.Lig Kırmızı Grup lideri Bucaspor’la 1-1 berabere kalan Çorum FK, ikinci maçını bugün Balıkesir’in 1.Lig ekibi Bandırmaspor’la oynayacak. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Belek’teki Fanatic Tour Futbol Center Sahası’nda oynanacak olan Çorum FK-Bandırmaspor maçı saat 14.00’te başlayacak.

Çorum FK, 15 Ocak’ta, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Şanlıurfaspor’la evinde oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçı öncesinde, Bandırmaspor karşısında eksiklerini son kez görme fırsatı bulacak. Teknik direktör Tahsin Tam’ın, Şanlıurfaspor maçının taktiğini içeren bir oyun planını takımına uygulatması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

