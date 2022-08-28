Şanlıurfa 11 Eylül Stadı’nda oynanan ve Gaziantep bölgesi hakemi Ali Yılmaz’ın yönettiği maçta, Çorum FK Teknik Direktörü Mert Nobre, ilk 11’de Bayram Olgun, Serkan Yavuz, Erkan Kaş, Mehmet Taşçı, Berkay Can Değirmencioğlu, Atakan Cangöz, Suat Kaya, Atakan Akkaynak, Mehmet Akyüz, Murat Yıldırım ve Burak Çalık’a forma verdi.

Sıcak ve nem oranın yüksek olduğu maçta, iki takım oyuncuları da zaman zaman zorlanırken, karşılaşma genelde orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

Çorum FK’da, 27.dakikada sakatlanan Atakan Cangöz yerini Ali Akkuş’a bırakırken, skoru değiştirecek gol olmayınca devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da orta alan mücadelesi devam ederken, teknik direktörler yaptıkları oyuncu değişiklikleri ile skoru lehlerine çevirmeye çalıştılar ancak maçta yine gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı. Böylece, şampiyonluğun iki güçlü adayı arasında oynanan ilk haftanın en zorlu karşılaşmasında puanlar paylaşıldı.

Karşılaşmayı, 10 bin civanında Şanlıurfaspor taraftarı izlerken, 50’ye yakın Çorumlu sporsever takımını yalnız bırakmadı.

Geceyi Şanlıurfa’da geçirecek olan Çorum FK, 29 Ağustos Pazartesi günü, 08.00 uçağı ile Ankara’ya, oradan da otobüsle Çorum’a dönecek.

Grupta, ilk haftanın sonuçları ve 2.haftanın maç programı ise şöyle:

TOPLU SONUÇLAR

Şanlıurfaspor-Çorum FK: 0-0

Düzcespor-Ankaraspor: 3-1

Nazilli Belediye-Afyonspor: 1-1

Arnavutköy Belediye-Sivas Belediye: 2-1

Somaspor-Batman Petrolspor: 0-1

İnegölspor-Bayburt Özel İdare: 3-0

Isparta 32 Spor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

24 Erzincanspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-1

Menemen FK-Esenler Erokspor: 1-0

Bursaspor (BAY)

2.HAFTANIN MAÇLARI

3 EYLÜL CUMARTESİ

Ankaraspor-Menemen FK

4 EYLÜL PAZAR

Çorum FK-Somaspor

Batman Petrol-Nazilli Belediye

Bayburt Özel İdare-24 Erzincanspor

Sivas Belediye-Şanlıurfaspor

Esenler Erokspor-Isparta 32 Spor

Tarsus İdmanyurdu-Düzcespor

Amed Sportif Faaliyetler-Arnavutköy Belediye

Afyonspor-Bursaspor

İnegölspor (BAY)