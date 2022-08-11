STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Celal Bayraklı, Çiğdem Varan, Özkan Dağ.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Erdi, Atakan Cangöz (Dk.60 Yusuf), Erkan, Mehmet Taşçı (Dk.60 Emre), Salih Zafer (46 Berkay), Ali Akkuş (Dk.73 Mustafa Eren), Suat, Atakan Akkaynak (Dk.73 Berat Ali), Mehmet Akyüz (Dk.73 Malik), Murat Yıldırım (Dk.60 Muhsin), Enes (Dk.86 Mustafa Emre)

YEDEKLER: Mahmut Eren, Ahmet Hakan, Ömür Hüseyin

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Oğuz, Batuhan Süer (Dk. 72 Mert), Ahmet Kesim (Dk.79 Berkay), M.Tayfun (Dk.84 Burak), M.Mustafa (Dk.72 Emir), İshak (Dk.84 Tuğkan), Muhammed Reis (Dk.60 Arif), Timur (Dk.72 Serhat), H.İbrahim Sönmez (Dk.79 Batuhan Kurt), Mustafa Yılmaz (Dk.60 Ömer Talha), M.Tahir Babaoğlu (Dk.76 İbrahim)

GOLLER: Dk. 28 Enes (Çorum FK), Dk. 83 Batuhan Kurt (Iğdır FK)

KAÇAN PENALTI: Dk. 18 Mehmet Akyüz (Çorum FK)

Yeni sezon hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Çorum FK, ilk etabın son hazırlık maçında kardeş takım ilan edilen Iğdır FK ile Çorum’da karşı karşıya geldi. Saat 19.00’da Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maça Teknik Direktör Mert Nobre ideal 11’i ile maça başladı. İlk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan Çorum FK, sağlı sollu ataklarla Iğdır FK kalesinde etkili oldu. 18.dakikada kazanılan penaltıyı Mehmet Akyüz golle sonuçlandıramazken, 10 dakika sonra yeni transfer Enes Nalbantoğlu’nun ceza sahası dışından attığı muhteşem golle Kırmızı-Siyahlılar 1-0 öne geçti. İlk yarı rakibine göre daha iyi bir oyun ortaya koyan Çorum FK, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya sadece bir değişiklik ile başlayan Çorum FK, ilk yarıda oynadığı etkili futboldan uzak bir görüntü sergiledi. Pozisyon bulmakta zorlanan Kırmızı-Siyahlılar yapılan değişiklikler ile oyundan tamamen düşerken, oyunun kontrolünü de rakibine kaptırdı. Mücadelenin bitmesine 10 dakika kala konuk Iğdır FK, Batuhan ile eşitliği sağladı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca maç dostça sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 7: Çorum FK atağında, Enes ceza sahasının sol köşesinden sert vurdu, az farkla aut.

DAKİKA 18: Çorum FK penaltı kazandı. Enes’in pasında Suat ceza sahasında gol vuruşunu yaptı, kaleci Oğuz’un çıkarttığı topa Enes dokunamadı, Atakan Akkaynak ceza sahası dışından sert vurdu, top ceza sahasında Ahmet Kesim’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Akyüz kullanırken, kaleci Oğuz soluna gelen topun gol olmasına izin vermedi.

DAKİKA 28: GOL! Çorum FK golü buldu. Salih Zafer’le Çorum FK atağında, topla rakip kaleye yönelen Enes, ceza yayının gerisinde Suat’la verkaç yaptıktan sonra yayın sağından harika vurdu, top çatala yakın bir yerden ağlarla buluştu: 1-0.

DAKİKA 56: Çorum FK atağında, Enes’in pasında Suat yayın gerisinden, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 63: Iğdır FK atağında, Tahir Babaoğlu penaltı noktasının gerisinden sert vurdu, kaleci Erdi sağına gelen topu çift yumrukla çıkarttı.

DAKİKA 66: Iğdır ekibi yine tehlikeli geldi. Orta alandan atılan topa hareketlenen Tahir Babaoğlu, sağdan içeri girdi, sert şutunda kaleci Erdi gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 70: Iğdır FK akıllara zarar bir gol kaçırdı. Sağdan Halil İbrahim çizgiye indi, yerden içeri çevirdiği topa kimse dokunamadı, sola açılan topu İshak kaleye gönderdi, Erdi’nin çizgiden çıkarttığı top yükseklik kazandı ve altı pasta Tahir Babaoğlu’na geldi, golcü futbolcu yakın mesafeden topa boş kale yerine auta attı.

DAKİKA 83: GOL! Skora denge geldi. Organize gelişen Iğdır atağında, sağdan Ömer Tolga’nın yerden kale alanına çıkarttığı topu Batuhan gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

DAKİKA 87: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Erkan ortaladı, arka direkte Suat gelişine vurdu, yere çarpıp yükseklik kazanan topu kaleci Oğuz üst direğin altından kornere çelmeyi başardı.



(Rıfat KARA)