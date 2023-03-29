Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 29.hafta maçında konuk ettiği İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'u 1-0’yenerek liderliğini ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

Çorum Şehir Stadyumu’nda, şampiyonluğun iki güçlü adayını karşı karşıya getiren maçta Çorum FK’ya altın değerinde 3 puanı getiren tek golü 17.dakikada Eren Aydın atarken, kırmızı-siyahlı takım bu sezon ilk kez kazanırken bu kadar zorlandı.

İlk yarıda skoru farka götürecek goller için önemli fırsatlardan yararlanamayan Çorum FK, ikinci yarının büyük bölümünde kalesini savunan taraf oldu.

Zor da olsa 1-0 kazanan Çorum FK, şampiyonluk yarışında çok önemli bir engeli daha aştı ve hedefine bir adım daha yaklaştı.Kırmızı-siyahlı ekip yenilmezlik serisini de 11 maça çıkarttı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA1: Soldan gelişen Erokspor atağında, Onur’un yerden altı pasa çıkarttığı topu Sertaç dokunamadı.

DAKİKA 6: Erokspor yine etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Sertaç, çaprazdan ön direğe sert vurdu, kaleci Ali ayağıyla golü önledi.

DAKİKA 17: GOL! Çorum FK golü buldu. Orta sahadan Ferhat’ın harika ara pasına hareketlenen Eren, cepheden ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 21: Soldan gelişen Erokspor atağında, Alper’in pasında topla buluşan Berk İsmail, penaltı noktasının solundan vurdu, yandan aut.

DAKİKA 30: Çorum FK etkili geldi. Soldan gelişen atakta, Erkan’ın pasında topla buluşan Hurşit, ceza sahasına girdi, çapraz pozisyonda, karşı karşıya durumda kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih etti, savunma araya girdi, korner.

DAKİKA 39: Sağdan gelişen Erokspor atağında, Sertaç ortaladı, Yusuf kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 45+2: Çorum FK ikinci golü çok yaklaştı. Hurşit, rakip oyuncuya yaptığı pres sonucu, kendisine çarpıp koşu yoluna düşen topa hareketlendi. Eren’in de sağdan bindirmesi ile Çorum FK rakip savunmayı ikiye bir yakaladı ancak ceza sahasına kadar sokulan Hurşit çok kötü bir pas denemesi yapınca çok önemli bir gol fırsatı kaçtı.

DAKİKA 63: Erokspor atağında, Alper altı pasın sol çaprazından ön direğe sert vurdu, kaleci Ali gole izin vermedi.

DAKİKA 72: Sağdan içeri giren Sertaç, ön direğe kadar sokuldu, yakın mesafeden sert vuruşunda kaleci Ali yine gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 76: Erokspor atağında, soldan Cenk ortaladı, arkaya atılan topu Sertaç gelişine sert bur vuruşla kaleye vurdu, son anda Murat Yıldırım ayak koyup, golü önledi, korner.

DAKİKA 90+3: Ani gelişen Çorum FK atağında, Hurşit’in pasında soldan ceza sahasına giren Atakan Akkaynak, çaprazdan kaleyi düşündü, vuruşunda top kaleci Bekir’de kaldı.