STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Hakan Ülker ***, Ersin Erbay ***, Güner Mumcu Taştan ***

4.HAKEM: Yunus Emre Çakar

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram ***, Serkan ** (Dk. 66 Ali Akkuş *), Erkan ***, Emre ***, Berkay Can ****, Ferhat ** (Dk.82 Murat *), Berat Ali ** (Dk. 66 Suat **), Atakan Cangöz ***, Sinan ***, Atakan Akkaynak ***, Mehmet Akyüz * (Dk.46 Enes *)

YEDEKLER: Erdi, Gürkan, Taha, Mustafa Eren, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Tahsin Tam

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Hayrullah **, Yunus Emre ***, Muhammed Samed **, Sinan Akaydın ** (Dk.90 Mustafa Batuhan), İbrahim Can *** (Dk. 90 Ali Yavuz), Maksut **, Sefa Narin ***, Ömer **, Canberk **, Yasin Dülger **, Enes Yılmaz **

YEDEKLER: Umut, Birhan, Emre Sarıkaya, İlker, Arda Kaan, Yekta, Yücel, Burak Aydın

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Sevim

GOL: Dk. 17 (penaltıdan) Sinan

SARI KARTLAR: Atakan Akkaynak, Erkan, Berkay Can, Sinan, Enes (Çorum FK), Sinan, İbrahim Can, Sefa Narin (24 Erzincanspor)

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 15.hafta maçında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor’u 1-0 yenerek, yeni teknik direktörü Tahsin Tam nezaretinde çıktığı üçüncü maçı da kazandı.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, teknik direktör Tahsin Tam, sarı kart cezası nedeniyle İnegölspor deplasmanında oynayamayan Murat Yıldırım’ı yedek soyundururken, İnegölspor maçından sarı kart cezalısı olan Salih Zafer’in yerine Emre’ye görev verdi. İnegöl maçının ilk on birinden Suat’ı kulübeye çeken Tahsin Tam, Atakan Cangöz’e forma şansı tanıdı.

Özellikle ilk yarısı kontrollü bir oyuna sahne olan maçta, 17.dakikada penaltıdan Sinan Kurumuş’un golüyle öne geçen Çorum FK, soyunma odasına üstün gitti.

İkinci yarıya, Mehmet Akyüz’ün yerine Enes değişikliği ile başlayan Çorum FK, net pozisyonlar bulurken, kalesinde de zaman zaman tehlikeler yaşadı. 67’de Emre ile bir topu direkten dönen Çorum FK, 90+6’da Burak’la çok net bir fırsattan daha yararlanamayınca, karşılaşma 1-0 bitti.

Bu galibiyetle puanını 26’ya yükselten Çorum FK 4.sıradaki yerini korurken, Erzincanspor 22 puanda kaldı.

Karşılaşmayı 6 bin civarında Çorum FK taraftarı izlerken, Erzincan’dan gelen 30 kadar taraftar takımını yalnız bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DDAKİKA 17: GOL! Çorum FK penaltı kazandı. 16.dakikada, soldan Sinan’ın ceza sahasına ortaladığı topa Sefa Narin eliyle müdahale edince, hakem penaltı noktasını gösterdi. 17.dakikada atışı kullanan Sinan, topla kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

DAKİKA 26: Erzincanspor atağında, İbrahim Can, ceza yayının solundan sert vurdu, kaleci Bayram gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 29: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Atakan Akkaynak çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını Mehmet Akyüz’e verdi, Akyüz de daha uygun durumdaki Ferhat’ı gördü, Ferhat ceza yayı içerisinde, yerden kaleye vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 32: Erzincanspor etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren İbrahim Can, dar açıdan sert vurdu, kaleci Bayram’ın dizleriyle çıkarttığı top Erzincansporlu oyuncularda kaldı. En son Yasin Dülger yaydan ayak içiyle kaleye vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 61: Erzincanspor atağında, Sinan Akaydın ceza yayından sert vurdu, top kaleci Bayram’da kaldı.

DAKİKA 67: DİREKTE PATLADI: Çorum FK ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan Atakan Akkaynak’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa arka direkte Emre kafayı vurdu, top yan direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 68: Erzincanspor atağında, Maksut şık çalımlarla sağdan ceza sahasına girdi, önünü boşalttıktan sonra penaltı noktasından gol vuruşunu yaptı, kaleci Bayram yine başarılıydı.

DAKİKA 70: Çorum FK atağında, Enes’in şutunda, defanstan dönen topu sağdan Atakan Akkaynak ortaladı, Sinan yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Hayrullah mükemmel bir kurtarışla gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 72: Çorum FK yine etkili geldi. Orta alandan Ferhat’ın uzun topuna hareketlenen Sinan, penaltı noktasının sağından gol vuruşunu yaptı, kaleciyi de geçen topu Yunus Emre çizgiden çıkarttı.

DAKİKA 75: Erzincanspor savunmadan çıkmak isterken, yan pasta araya giren Sinan, ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yapmakta gecikince, savunma araya girdi.

DAKİKA 90+6: Çorum FK yüzde 99’luk bir gol kaçırdı. Sağdan Suat’la ani gelişen atakta, rakip savunma ikiye bir yakalandı. Suat, ceza sahasına girmeden pasını Burak’a verdi, Burak karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı.



(Hüseyin AŞKIN)