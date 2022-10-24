STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Selim Özen ***, Emre Doğu ***, Mustafa Yüksel ***

4.HAKEM: Yusuf Adnan Kendirciler

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Bayram *, Serkan * (Dk. 38 Berkay Can **), Erkan ***, Salih Zafer *, Emre *, Ali Akkuş * (Dk. 38 Atakan Akkaynak **), Enes ** (Dk.82 Taha *), Ferhat *, Sinan * Murat Yıldırım * (Dk.63 Berat Ali *), Mehmet Akyüz **

YEDEKLER: Erdi, Gürkan, Mustafa Eren, Mustafa Emre, Atakan Cangöz

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

ANKARASPOR: Burak ****, Alaettin **, Oğuzhan **, Gökhan ***, Recep Yemişçi ***, Erdal *** (Dk.60 Doğukan Efe *), Berk Yiğit ** (Dk. 46 Bahattin *), Barış *** (Dk. 76 Furkan *), Doğukan İnci *** (Dk.68 Mehmet Burak *), İlhami Siraçhan ***, Sedat Cengiz ***

YEDEKLER: Bayram, Engin, Recep Taşbakır

TEKNİK DİREKTÖR: Adem Çağlayan

GOLLER: Dk. 15 Erdal, Dk. 26 Sedat Cengiz, Dk. 69 (kendi kalesine) Salih Zafer (Ankaraspor), Dk. 39 Mehmet Akyüz (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Salih Zafer, Ferhat (Çorum FK), Sedat Cengiz, Furkan, İlhami Sıraçhan (Ankaraspor)

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın üstünda karabulutlar dolaşıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Amed ve Erokspor yenilgilerinin ardından Ankaraspor’a da kaybederken, zirve yolunda çok ciddi bir yara daha aldı.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, 7 bin civarında taraftarının desteğini arkasına alan Çorum FK, kötü bir başlangıç yaparken, 15.dakikada Erdal, 26.dakikada da Sedat Cengiz’in golleriyle 2-0 geriye düştü.

39’da Mehmet Akyüz’le farkı bire indirip umutlana Çorum FK, ikinci yarıda tüm hatlarıyla gol ararken, yine orta alanda kaptırdığı top başına iş açtı. İlhami’nin karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yaparken, Salih Zafer araya girmek isterken topu kendi kalesine gönderdi ve fark yeniden üçe çıktı.

Bu sezon en çok gol pozisyonuna girdiği maçı oynayan Çorum FK’nın son anlarda Taha ile bir topu direkten, puan için gerekli olan golleri bulamayınca, sahasında 3-1 kaybetti.

Ligde, üst üste üçüncü yenilgisini alan Çorum FK, 16 puanda kalırken, Ankaraspor puanını 19’a yükseltti.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Ankaraspor’un üçüncü golünden sonra teknik direktör Mert Nobre’yi istifaya çağırdılar.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 5: Çorum FK atağında, Murat Yıldırım kendi yarı alanın ortalarından, Mehmet Akyüz’ün koşu yoluna uzun bir top attı. Mehmet Akyüz ceza sahasına girer girmez tam gol vuruşunu yapacakken, Alaettin son anda ayak koyup topu kornere gönderdi.

DAKİKA 15: GOL! Ankaraspor’un golü geldi. İlhami’nin, orta yuvarlağın solundaki boşluktan uzun pasında topla buluşan Erdal, ceza yayının solundan içeri girdi, çaprazdan çok sert vurdu: 0-1.

DAKİKA 21: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta, Enes ceza sahasına orta yaptı, arka direkte Salih Zafer’in kafayla çevirdiği topa altı pasta Murat Yıldırım etkili vuramayınca, kaleci Burak topa sahip oldu.

DAKİKA 23: Soldan gelişen atakta, Enes’ten aldığı topla çizgiye inen Erkan ortaladı, yakın mesafeden Mehmet Akyüz kafayı vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 26: GOL! Fark ikiye çıktı. Orta alanda Mehmet Akyüz’ün kaptırdığı topu İlhami topu Doğukan İnci’ye verdi, topla birlikte sağdan ceza yayına kadar sokuldu, yayın sağındaki boşluktan pasını bomboş durumdaki Sedat’a verdi, Sedat da penaltı noktasının gerisinden, yerden vuruşunu yaptı, top kaleci Bayram’ın altından geçip, ağlarla buluştu: 0-2.

DAKİKA 32: Çorum FK gole çok yaklaştı. Murat Yıldırım’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz vuruşunu yaptı, kaleciden dönen topu Sinan tamamladı, yine kaleci çıkarttı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

DAKİKA 36: Yine Murat’ın pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, ceza sahasında çalımlarla önünü boşaltıp vuruşu yaptı, kaleciyi de geçen top boş kaleye giderken, savunma oyuncusu Alaettin’e çarpıp kornere gitti.

DAKİKA 39: GOL! Çorum FK’nın golü geldi. Murat’ın pasında, soldan Erkan ortaladı, penaltı noktası civarında Mehmet Akyüz kafayı vurdu, top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-2.

DAKİKA 58: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Erkan’ın pasında Mehmet Akyüz altı pasın köşesinden dönüp vurdu, yandan aut.

DAKİKA 59: Yine soldan gelişen Çorum FK atağında, yine Erkan ortaladı, bu kez ön direkte Sinan gelişine sert vurdu, üstten aut.

DAKİKA 66: Çorum FK atağında, soldan Berat Ali çizgiye inip ortaladı, altı pasta Mehmet Akyüz kafayı vurdu, kaleciden dönen topu yine Mehmet Akyüz tamamladı, direk dibinden aut.

DAKİKA 68: Hızlı gelişen Çorum FK atağında, Enes yayın sağından içeri girerken Mehmet Akyüz’le verkaç yaptı, altı pasın köşesinden şutu yandan auta gitti.

DAKİKA 69: GOL! Ankaraspor üçüncü golü buldu. Orta alanda Berat Ali’nin kaptırdığı topla takımını hızlı atağa kaldıran Mehmet Burak, soldan içeri girdi, pasını İlhami Siraçhan’a verdi, altı pasın sol çaprazından, karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yaptı, Salih Zafer araya girmek isterken, kafayla topu kendi kalesine gönderdi: 1-3.

DAKİKA 90+1: Çorum FK atağında, soldan Erkan ortaladı, arka direkte Taha kafayı vurdu, top üst direkten döndü.

DAKİKA 90+3: Çorum FK atağında, Atakan kaleyi cepheden gören noktada, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, kaleci topu güçlükle çıkartabildi.

Kalan sürede kayba gol olmayınca Çorum FK sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

(Hüseyin AŞKIN)

