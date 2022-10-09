STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Batuhan Gültek ***, Barış Çiçeksoyu ***, Mehmet Şengül ***

4.HAKEM: Sercan Karaca

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Erdi **, Serkan *, Erkan **, Salih Zafer *, Emre * (Dk. 75 Berkay *), Ali *, Berat Ali * (Dk.72 Taha *), Atakan **, Sinan *, Murat **, Enes *

YEDEKLER: Mahmut Eren, Ahmet Hakan, Gürkan, Mustafa Eren, Mustafa Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Cantuğ ****, Hüseyin ***, Anıl ***, Cenk ***, Kerem Çağatay ***, Serdar *** (Dk.67 Tayyib *), Okan ***, Mehmet Gürkan ** (Dk.72 Taner **), Mehmet Alaeddinoğlu ** (Dk.78 Emre Can *), Muhammet Reşit ***, Mansur ** (Dk.78 Mustafa Hüseyin *)

YEDEKLER: Bekir, Ercan, Arda, Gökhan, Halit, Nesim

GOLLER: Dk. 64 Serdar, Dk. 74 Taner

SARI KARTLAR: Salih Zafer (Çorum FK), Taner, Muhammet Reşit, Anıl (Amed)

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 9.hafta maçında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’e 2-0 yenilirken, liderliği de kaybetti.

Pazar günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maça ilgi bir hayli fazlaydı. Karşılaşmayı 12 bin civarında Çorumlu sporsever izledi. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğuna rağmen sahaya galibiyet için çıkan Çorum FK, maça iyi başladı. Henüz 1.dakikada Atakan’la gole yaklaşan kırmızı-siyahlı ekip, gol bulamazken, rakibine de gol şansı tanımadı ve devre 0-0 sona erdi.

Yedek kulübesinde, hamle oyuncusu yok denecek kadar az olan Çorum FK, 64.dakikada Serdar Eylik ve 74.dakikada Taner Gümüş’ün golleriyle 2-0 geriye düşerken, iki golde de sağ bek Serkan Yavuz’un bireysel hataları vardı.

Son bölümlerde gol için baskısını artıran Çorum FK, Enes, Sinan ve Berkay’la gole yaklaştı. Berkay’ın kafa vuruşunda top direkten döndü ancak gol olmayınca karşılaşma konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 16 puanda kalan Çorum FK 2.sıraya gerilerken, liderliği 19 puanlı Şanlıurfaspor’a kaptırdı. Amed ise puanını 16’ya yükseltip, 3.sıraya yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 1: Çorum FK atağında, Sinan’ın pasında Atakan yaya kadar sokuldu, sağında Berat Ali daha uygun durumda olmasına rağmen şut atmayı tercih etti, sert vuruşunda top yandan auta gitti.

DAKİKA 10: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Serkan’ın pasına hareketlenen Atakan, çizgiye indi, yerden ön direğe çıkarttığı topa Sinan ayak koydu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 19: Amed atağında, Mansur ceza yayının gerisinden sert vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 30: Ani gelişen Amed atağında, Okan sağdan hızla Çorum FK ceza sahasına girdi, çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Salih Zafer kayarak araya girdi, korner. Okan’ın sağdan kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Cenk kafayı vurdu, kaleci Erdi sağına gelen topu mükemmel bir şekilde uzanarak çıkarttı.

DAKİKA 40: Çorum FK atağında, soldan çizgiye inen Erkan’ın ortasında, arka direkte Berat Ali gelişine vurdu, altı pasta Sinan’ın dokunamadığı top, kaleye paralel şekilde auta gitti.

DAKİKA 64: GOL! Amed golü buldu. Ceza yayının sağındaki boşluktan Muhammet Reşit’in ceza sahasına gönderdiği topu Serkan ıskaladı, topla buluşan Serdar Eylik altı pasın sol köşesine yakın yerden vuruşunu yaptı: 0-1.

DAKİKA 74: GOL! Fark ikiye çıktı. Çorum FK kendi yarı alanından çıkmak için hazırlık pasları yaparken, Ali Akkuş’un pasında topu kontrol etmek isteyen Serkan ayağından açınca, araya giren Taner karşı karşıya kaldı, penaltı noktasının solundan vuruşunu yaptı, 0-2.

DAKİKA 77: Çorum FK gole yaklaştı. Enes, ceza yayının sağındaki boşluktan şutunu attı, kaleci Cantuğ’un güçlükle çıkarttığı topu Sinan altı pastan tamamlamak istedi, üstten aut.

DAKİKA 89: Çorum FK yine net bir fırsattan yararlanamadı. Atakan, yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, kaleci Cantuğ topu güçlükle kornere çelebildi. Sağdan Enes’in kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Berkay kafayı vurdu, yan direğin içine çarpan top, kaleci Cantuğ’un bacağına da çarpıp oyun alanına döndü, sonrasında Kerem Çağatay tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kalan sürede başka gol olmayınca, Çorum FK sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

(Hüseyin AŞKIN)