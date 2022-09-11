Tarsus Türkiye tarafından, Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle 32.’si organize edilen fuar, yurt içi ve yurt dışından 700 katılımcı firma ile yaklaşık 37 bin satınalmacıya ev sahipliği yapacak.

Yılsonuna kadar 7 milyar doların üzerinde ihracat hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü’ne yeni ticaret fırsatları, alternatif satış kanalları ve farklı pazarlara açılma şansı sunacak Zuchex 2022’de, 1 milyar doların üzerinde ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu yıl Zuchex’in, dünya ev ve mutfak eşyaları endüstrisine hitap eden uluslararası ölçekteki en büyük fuar olacağını vurgulayan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce satın almacı, katılımcımız olan pazar lideri marka ve üreticilerin en yeni tasarımlarını, en avantajlı koşullarla tedarik edebilecek.” dedi.

Zuchex bu yıl “Cooking Theatre” etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında ünlü şef Rüzgar Sünbül, üniversitelerin aşçılık bölümlerinde okuyan öğrencilerle birlikte dört gün süren bir workshop düzenleyecek.