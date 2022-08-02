Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye yöneticileriyle birlikte Filistin’in Kalkilya şehrine gitti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberinde eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Meclis Üyeleri Ertuğrul Eren, Ubeydullah Ahıskalı, Selim Güloğlu, Bülent Özdoğan, Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin ile birlikte Filistin’in Kalkilya şehrine gitti.

Şehir yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Aşgın ve heyeti, 6 Ağustos’a kadar şehirde kalacak. Ziyaret programı kapsamında heyet, Kalkilya’nın yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Aşgın ve heyeti, şehirde ziyaretlerde bulunacak. Yine program kapsamında Çorum ile Kalkilya arasında “kardeş şehir” protokolü imzalanacak.

(Volkan SINAYUÇ)