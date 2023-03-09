Fenerbahçe Kulübünün yaptığı düzenleme sonunda getirilen yeni kurallar doğrultusunda kurumsal bir yapıya kavuşturmak için yapılan tüzük değişikliğinin ardından tüm Türkiye’deki Dernekler bu sisteme uyum için Olağanüstü Genel Kurul yaptılar.

Bu gelişme sonrası Çorum Fenerbahçeliler Derneği Olağanüstü Genel Kurul’a gitti. Nazende Kafe’de gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul sonunda mevcut Başkan Cumhur Sevinç yeniden başkanlığa seçilirken, Uğur Saylan ve Abdullah Şentürk Başkan Yardımcısı, Ziya Ayyıldız Sayman, Kürşat Eker ise Genel Sekreter olarak görev aldılar. Yönetim Kurulunda Abdulkadir Kirdaban, Ali İlker Tosun, Bülent Demirci, Mehmet Çelik, Mustafa Tuna, Reha Bayram, Sadık Gökhan Kara, Zafer Kayılı, Yusuf Kürkçü ve Soner Kızıltepe Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alırken, Denetim Kurulu üyeliğine ise Ahmet Aksoy, Mehmet Taha Müftüoğlu ve Emre Çağatay Devren seçildiler.

Çorum Fenerbahçeliler Derneği’nde Başkan olarak göreve seçilen Cumhur Sevinç Fenerbahçe kulübünün yeniden bir yapılanmaya giderek tüzük değişikliği yaparak akreditasyon sistemine geçtiğini bu nedenle Olağanüstü Genel Kurul yaptıklarını söyledi.

Yeni düzenleme ile üye olacaklara belli kıstaslar getirildiğini belli sayıda ismin Kongre Delegesi olması gerektiği ve Merkezin tüm dernekleri hem yer olarak hem hesaplarını yakından takip edeceği bir sistem kurulduğunu belirten Cumhur Sevinç ‘Bu düzenleme ile yaptığımız Genel Kurul sonunda oluşan yeni yönetim görev dağılımı yaparak çalışmalara başladı. İlk işimiz ise Derneği çok daha güzel bir yer yapmak. Bunun için gerekli çalışmaları başlattık ve en kısa sürede Dernek yerimizi hizmete açacağız’ dedi.

(Rıfat KARA)

