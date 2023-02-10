Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ta büyük felaketin ardından depremzedelere yardım için seferber oldu.

ÇESOB’a bağlı tüm il ve ilçe esnaf odalarına yardım çağrısında bulunan Birlik Başkanı Recep Gür’ün bu çağrısına kayıtsız kalmayan esnaf odası temsilcileri de, oda üyesi esnaf ve sanatkarlardan topladıkları yardımları deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.

Bölgeden gelen acı haberlerin yüreklerimizi dağladığını ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Birliğimize bağlı esnaf odalarımız yaraları sarmak, mağdur vatandaşlarımıza destek olmak adına seferber olmuşlardır. Çorum merkez ve ilçelerindeki çok sayıda odamız üyelerine ulaşarak, giysi, ısıtıcı, battaniye, yakacak, yiyecek, su vb. yardım malzemelerini toplamaya başlamışlardır. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Recep Gür, ÇESOB bünyesinde esnaf odası başkanları ile birlikte Kriz Masası oluşturduklarını belirterek, "Kriz Masası ile birlikte yapılacak yardımları teşvik etmek, doğru yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamayı amaçladık. Afetin yaralarını daha hızlı sarmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Depremden etkilenen illerimiz için valiliğimiz, belediyemiz ve odalarımız ile koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yardımların hızlı şekilde sağlanması için esnaf ve sanatkarlara çağrıda bulunan Gür, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu noktada depremzedelere yardımda bulunmak isteyen esnaf ve sanatkarlara bağlı bulundukları odalarla irtibata geçmeleri çağrısında bulunuyoruz. Odalar vasıtasıyla toplanan yardımlar valiliğimiz ve belediyemizin belirlediği merkezlere ulaştırılacak, mağdur vatandaşlara daha hızlı ve doğru şekilde gönderilecektir.

Türk halkı bugüne kadar yaşadığı her zorluğu birlik ve beraberliğini koruyarak aşmayı bilmiştir. Yaşanan bu kara günleri de dayanışma içinde atlatacağımıza olan inancımızla, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun."

Başkan Gür ayrıca, Fırıncılar Odası’nın da son 2 gündür Afşin başta olmak üzere diğer deprem bölgelerine ekmek yardımında bulunduğunu dile getirerek, yardım seferberliğine katılan tüm esnaf odası temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

