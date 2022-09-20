Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ile ÇESOB Başkanı Recep Gür beraberinde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı esnaf odası başkanları ile birlikte ilk olarak Kamile-Hacı Akdağ Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret ederek, burada barınan yaşlılarla bir süre sohbet ettiler. Daha sonra huzurevi sakinlerine Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşgın Çağlayan öncülüğündeki oda üyesi berber ve kuaför esnafı tarafından saç bakımı yapıldı.

Programa emeği geçen esnafa teşekkür eden ÇESOB Başkanı Gür ise, hepimizin bir gün yaşlanacağını belirterek, huzurevi sakinlerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diledi.



(Volkan SINAYUÇ)

