Çorum Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılışı 5 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da şehir merkezinde kortej geçişi ile başlayacak. Sporcular 6 Kasım Pazar günü de saat 12.00’de Çimento Fabrikası Özel Parkur Alanında nefes kesen performanslar sergileyecek.

Kros tutkunu motosikletçilerin şov tadında bir yarışma ve gösteriye imza atacaklarını belirten Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, “Belediye olarak Çorum’da ilk kez Enduro Festivali gerçekleştiriyoruz. 5-6 Kasım’daki festivalde heyecan zirveye çıkacak. Farklı illerden çok sayıda Moto Cross sporcusunun katılacağı festivalin açılışı, 5 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da kent merkezinde kortej geçişi ve gösterilerle yapılacak. 6 Kasım Pazar günü de Eski Çimento Fabrikası alanı içerisinde hazırlamış olduğumuz özel parkurdayarışmalar gerçekleşecek.” dedi.

Başkan Vekili Çöplü, festival için hazırlanan özel parkurda sporcuların zamana karşı nefes kesen performanslar sergileyeceklerini belirterek, “Heyecanın ve adrenalinin üst düzeye çıkacağı yarışmalar ve gösteriler için tüm hemşehirlerimizi davet ediyorum. Nefes kesen performansları kaçırmamak için 06 Kasım Pazar günü saat 12.00’de Eski Çimento Fabrikası özel parkur alanında yerinizi almayı unutmayın”diye konuştu.



