TOBB verilerine göre; Çorum, 81 il arasında şirketleşme oranı en fazla olan 37’inci il oldu.

TOBB 2022 Haziran dönemi Kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı Çorum, 81 il arasında şirketleşme oranı en fazla olan 37’inci il oldu.

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, ülkede şirket kurulum sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Kayseri, Ş.Urfa, Diyarbakır, Muğla, Hatay, Sakarya, Denizli, Aydın, Tekirdağ, Samsun, Manisa, Balıkesir, K.Maraş, Mardin, Eskişehir, Malatya, Trabzon, Afyonkarahisar, Van, Yalova, Adıyaman, Düzce, Sivas, Isparta, Batman, Nevşehir, Çorum, Aksaray, Çanakkale, Elazığ, Erzurum olarak sıralandı. (İHA)