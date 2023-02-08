Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde toplanan yardım malzemeleri, gönüllüler tarafından paketlendikten sonra TIR’a yerleştirildi.

Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ve Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz’ın koordinesinde “kuru gıda, su, hijyen malzemeleri ve battaniyeden” oluşan malzemeler deprem bölgesine gönderilirken, her gün bir TIR dolusu yardım malzemesinin deprem bölgesine gönderilmesi hedefleniyor.

“AKLIMIZ DA, KALBİMİZ DE SİZİNLE”

Ülke olarak büyük bir yıkım ve acı yaşadığımız bu zor günlerde, deprem bölgesinde büyük acılar ve bir trajediyle karşı karşıya olan halkımızla dayanışma amacıyla hazırlanan ihtiyaç malzemelerini göndermek için yardım TIR’ını hazırladıklarını belirten Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, “Sendikalarıyla, meslek örgütleriyle, dernekleriyle, esnafıyla, kurum ve kuruluşlarıyla tüm Çorum, deprem bölgesindeki halk için seferber oldu. Gözyaşımızı, acımızı, yüreğimizi katarak bu acılar tekrar yaşanmasın diye halkımızla omuz omuza olduk.

Aklımız da, kalbimiz de sizinle. Dayanışma içerisinde olan tüm dostlarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Acılarımızı ortaklaştırmak, yaralarımızı sarmak için tüm gücümüzle halkımızın yanında yer alacağız. Dayanışma yaşatır” dedi.

Gece gündüz 24 saat boyunca vakıf binasında platform tarafından görevlendirilen sorumlu kişilerin bulunduğunu belirten Özdel, acil olarak, çadır, ısıtıcı, kışlık uyku tulumu, battaniye, su, konserve, hazır gıda, kadın pedi, hijyen ürünü, çocuk bezi, çocuk maması, el feneri, kaban, pardösü gibi kışlık giysilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

(Haber Merkezi)