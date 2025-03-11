

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye’nin kıyı kesimi ve Lazkiye çevresinde 6 Mart’tan itibaren HTŞ’li grupların Alevilere yönelik katliamına katliama karşı bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

Suriye'de Alevilerin katledilmesini protesto etme amacıyla düzenlenen yürüyüş, Özdoğanlar Kavşağı’ndan başladı. Buradan basın açıklamasının yapılacağı Kadeş Barış Meydanı’na doğru yürüyen bini aşkın yurttaş, attıkları sloganlarla katliamı ve katliamcılara destek verenleri lanetledi.

CHP, Emek Partisi, Sol Parti, Dem Parti, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi, KESK’e bağlı sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de destek verdiği açıklamada basın metnini Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin okudu.



Suriye’de Alevilere yönelik katliamın devam ettiğini ve görmezden gelindiğini belirten Şahin, “Suriye’de, 8 Aralık 2024’de gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra, Alevilere yönelik sistematik ve bilinçli bir katliam sürüyor.

8 Aralık’tan bu yana, İdlib, Humus, Hama ve Lazkiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında, halk ölüm tehdidiyle yüz yüze. Suriye'de kaçırılan kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte, gençler işkence edilerek kaybedilmekte, köyler yakılıp yıkılmakta ve insanlar faili meçhul cinayetlere maruz kalmaktadır” dedi.

“KATLİAMIN FAİLLERİ BELLİ”

Suriye’de yaşananların bir soykırım olduğunu ve bu zulmün faillerinin belli olduğunu kaydeden Şahin, “Buradan yüksek sesle haykırıyoruz! Geçici hükümet, onun lideri Colani ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) başta olmak üzere El Kaide bağlantılı cihatçı çeteler, yıllardır Alevilere, Hristiyanlara ve farklı inanç gruplarına yönelik katliamlar düzenlemektedir. Suriye’de kurulan geçici hükümet, onun sözde lideri Colani ve bu çeteler, Batılı emperyalist güçlerin ve İsrail'in desteğiyle büyütülmüş, silahlandırılmış ve eğitilmiştir.

Bugün Suriye’de, Alevi köylerinde, sadece bu çetelerin eli kanlı militanları değil, onları besleyen, onlara lojistik sağlayan, siyasi zemin açan tüm devletler de sorumludur” dedi.

“ALEVİLERİ VE DİĞER AZINLIKLARI HEDEF

ALAN BİR ETNİK TEMİZLİK YAPILIYOR”

Türkiye’nin bu katliamların neresinde olduğunun merak edildiğini ifade eden Şahin, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“HTŞ ve benzeri örgütler, yıllarca Türkiye sınırlarından serbestçe geçiş yapmıştır. Suriye’deki “güvenli bölge” politikaları, “Esad artıkları söylemleri” aslında Alevileri ve diğer azınlıkları hedef alan bir etnik temizlik planıdır.

Bölgedeki askeri ve istihbari unsurlar, bu çetelerin hareketlerini desteklemekte, Suriye’nin parçalanmasını derinleştirmektedir.”

“KATLİAM GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

Medya ve uluslararası kurumlar, bu katliamları görmezden geliyor, emperyalist propaganda makinesiyle gerçeği çarpıtıyorlar.

Alevi halkının yaşadığı zulümden bahsedenler ya susturuluyor ya da kara propagandayla itibarsızlaştırılıyor.

Körfez ülkeleri ve Batılı devletler, petrol ve doğal gaz hesapları uğruna radikal çetelere finansman sağladılar, onları “özgürlük savaşçısı” olarak sundular.

Bugün bile, bu katil sürülerini "ılımlı muhalif" gibi göstermeye devam ediyorlar.

“COLANİ’Yİ MEŞRULAŞTIRMAYIN”

Haykırıyoruz! Colani ve yönetimi ve onları destekleyenleyen bu katliamların doğrudan sorumlusudur.



Buradan herkese çağrımız! Yaşanan bu zulmü herhangi bir nedenle onaylamayın. Şiddeti ve masum insanların ölümlerini görmezden gelmeyin! Katledilen insanların sesi olun! Colani’yi meşrulaştırmayın!

Onu “ barış elçisi” gibi göstermek zulmü aklamak ve onaylamaktır.

Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır.”

“SURİYE’DE YAŞANANLAR İÇ SAVAŞ

DEĞİL, ALEVİLERE YÖNELİK SOYKIRIM”

“Bizler, tarih boyunca zulme karşı direnen bir halkız Bugün Suriye’de yaşananlar, bir “iç savaş” değil, Alevilere yönelik açık bir soykırım girişimidir. Kimse bu gerçeği çarpıtamaz!

Bu katliamın faillerini saklamayın, isimlerini açıkça dile getirin! Saldırıları gerçekleştiren çeteleri aklamayın, meşrulaştırmayın! Bu kanlı planları yürüten hükümetler, istihbarat servisleri ve medya organları hesap vermelidir

Uluslararası kamuoyunu, insan hakları örgütlerini, vicdan sahibi herkesi Suriye’deki Alevi soykırımına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz!

Bu zulme karşı susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz! İnancımızın, kimliğimizin, insanlık değerlerinin yanında durmaya devam edeceğiz

Zalimin karşısında, mazlumun yanında; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız!

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak zulmün, zalimin ve faşizmin tam karşısında, mazlum ezilen halkların yanı başında olmaya devam edeceğiz.

Gerici, selefi, cihatçı çeteleri ve onları eğitip donatan devlet ve odakları nefretle kınıyoruz. Yaşasın özgür, bağımsız, laik ve demokratik Suriye.”