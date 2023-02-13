Çorum AFAD ve Kızılay ekibini yolda durduran iki afetzede teyzeden birisi Çorum ekibine dua ederken, diğer afetzede kadın ise Çorum ekibine yiyecek ikramında bulunmak istedi.

DUA ETTİ

Kendilerine erzak desteği için ulaşan her iki afetzede teyzenin duası ve yardım için gelen ekibe zor şartlar içinde bulunmalarına rağmen ısrarla ikramda bulunmak istemesi yürekleri ısıttı.

Karşısında AFAD ve Kızılay ekibini gören yaşlı kadın, “Sana kurban olurum, devletimize Allah zeval vermesin. Allah cemi cümlesini korusun. Evim zarar gördü evime giremiyoruz, yoksa sizi yukarı götürürdüm yemek yedirirdim. Canımı size feda ederdim” sözleriyle gönüllere dokundu.

