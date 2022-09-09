Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Çorum Şubesi Yürütme Kurulu üyeleri önceki gün düzenledikleri basın toplantı ile Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi talebi ile yaptıkları eyleme güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğunu vurgulayarak olayı kınadı.

“Öğretmenlerin haklı taleplerine günlerdir kulaklarını tıkayanlar bugün de Eğitim Sen ‘in Bakanlık önünde yapılacak basın açıklamasını engellemeye çalışmışlardır. Ama bilmiyorlar ki Eğitim Sen susmaz, korkmaz, boyun eğmez” diyen Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu üyeleri yaptıkları açıklamada eğitim emekçilerinin birleşerek tüm sorunları çözebileceğini kaydetti.

Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nde düzenlenen açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapmayı hedefledikleri eylemin engellendiğini dile getiren Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu üyeleri yaptıkları açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bilmiyorlar ki Eğitim Sen susmaz, korkmaz, boyun eğmez. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun geri çekilmesi talebiyle Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından 81 il şube başkanlarının katılımıyla Bakanlık önünde basın açıklaması yapılması planlanmıştı. Ancak güvenlik güçleri, Eğitim Sen Genel Merkezi’ni abluka altına aldı. Ayrıca Güvenpark ve Bakanlık önünde toplanan üyelerimize müdahale edildi. Polisin şube başkanlarına sert müdahalesine rağmen, genel başkanımız Necla Kurul sendika bahçesinde açıklama yaptı.

Eğitim Sen olarak diyoruz ki; Tüm eğitim ve bilim emekçileri için, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmasının ivedi biçimde yapılmasını istiyoruz. Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek sınava da, kariyer basamaklarına da karşıyız. Bu kanunun bir an önce iptal edilmesini, öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz. Ekonomik, sosyal, mesleki, özlük haklarımızla ilgili taleplerimiz, eleştirilerimiz ve önerilerimiz doğrultusunda demokratik ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak gerçek bir meslek kanunu istiyoruz. Eğitim emekçilerine bir kez daha sesleniyoruz. Taleplerimiz ortak, sorunlarımız bir. Biliyoruz ki; birleşirsek kazanırız”

(Haber Merkezi)

