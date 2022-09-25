6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu’nun 8. Maddesi gereği Çorum Eczacı Odası’nın 2022 yılı seçimsiz olağan mali genel kurulu 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00’de oda konferans salonunda yapılacaktı. Mali genel kurul gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 14.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapıldı.



Yoklamanı ardından mali genel kurulun açılışında Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler bir konuşma yaparak meslekte yaşadıkları sorunları anlattı. Tüm meslektaşlarının 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutlayan Şefkat Güler ayrıca devletten taleplerini de sıraladı. Genel kurulda daha sonra divan ve tahsis komisyonu seçimi yapıldı. Buna göre genel kurulda divan başkanlığını eczacı Esat Bayrak yaparken, başkan yardımcılığını eczacı Ahmet Çorumlu, katip üyelikleri ise eczacı Yasemin Bolat ve Abdul Samed Erdal yaptı.

Divanın seçiminin ardından ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunduğu genel kurulda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Yönetim Kurulu mali raporları tek tek okundu.

Denetleme Kurulu raporunun okunduğu kongrede 2022 -2023 dönemi tahmini bütçe görüşüldü. Tüm raporların ayrı ayrı görüşülerek onaylanması ile devam eden genel kurul oda üyelerinin dilek ve temennileri ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

