Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, düzenlediği basın toplantısında Çorum’un devlet yatırımı almadığını, demiryolu yatırımının da iktidarın gündeminde olmadığını ifade ederek, “Demiryolunun 2024’te temel atılacak, 2030’da teslim edilecek falan diyorlar bunlar boş laflardır. Sayın Cumhurbaşkanı geldi, 78 tane açılış yapıyoruz dedi. Nereler açıldı bilen varsa bana da söylesin. Kıraathane yapmışlar onu da açılış sayıyorlar. Köyün stabilize yolunu yapmışlar onu da açılış sayıyorlar. Yani milleti kandırıyorlar, belki de Cumhurbaşkanı’nı kandırıyorlar. Çorum, devlet yatırımı almıyor. Millet ittifakının iktidarında başta demiryolu olmak üzere Çorum’un, Çorum sanayisinin eksikliğini hissettiği her şeyi hayata geçirmeye gayret edeceğiz.” dedi.

