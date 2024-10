Teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında bilgisayar programcılığının (yazılım) önemi her geçen gün daha da artıyor. Cebimizdeki telefondan kolumuzdaki saate, evimizdeki buzdolabından kullandığımız arabaya kadar her yerde karşımıza çıkan bilgisayar programları ve yazılık konusu hiç kuşkusuz gelecek nesillerin de bir numaralı ilgi alanı olacak.

Bu kapsamda Çorum’da da ilk defa özel girişimcilerden oluşan bir grup bilgisayar mühendisi tarafından bilgisayar programcılığı ve yazılım konulu kurs açılacak.

Bilgisayar Mühendisi YASİN KAYA, kayıtları başlayan kursun detayları ile ilgili bilgi verdi.

“BUGÜNE KADAR YÜZLERCE YAZILIM

PROJESİNİN İÇERİSİNDE BULUNDUM”

Çorumlu olduğunu ve özellikle telekomünikasyon firmalarında uzun yıllar uzman, ekip lideri, yönetici gibi farklı rollerde görev aldığını belirten YASİN KAYA, yüzlerce yazılım projesinin içerisinde bulunduğunu söyledi. Çorum’da düzenlenecek olan kurs ile ilgili bilgi aldığımız YASİN KAYA şu görüşlere yer verdi;

“Üniversite ve iş hayatım boyunca İstanbul’da ikamet ettim. Fakat koronavirüs pandemisi ile birlikte yazılım dünyası uzaktan (remote) çalışma yöntemine geçti. Ben de artık firmalara uzaktan danışmanlık hizmetleri veriyorum. Aynı zamanda 2 farklı mobil uygulamam mevcut, onların idamesini yapıyorum, bunlar;

“GENÇLERİN YALNIZCA TÜKETEN DEĞİL,

ÜRETEN TARAFTA OLMASINI İSTİYORUZ”

Kayıtlarına başladığınız yazılım kurusu için biraz detay verebilir misiniz?

Sizin de bahsettiğiniz gibi yazılım artık hayatımızın merkezinde yer alıyor. Her alanda bu yazılımları kullanıyoruz yani bir nevi tüketiyoruz. Biz bu programcılık kursu ile gençlerin artık yalnızca tüketen tarafta olmasının önüne geçmek ve artık yazılım üreten bireyler olmasını sağlamak istiyoruz.

Bunu hobi olarak yapabilecekleri gibi profesyonel olarak yapıp para da kazanabilirler. Özellikle uzaktan çalışma opsiyonu, yabancı firmalara iş yapma seçeneği ya da yurtdışına yerleşme imkânları gençlerin bu alana olan ilgisini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Popüler bir programlama dilini ileri düzeyde bilmek yurt içinde ve yurt dışında birçok kapıyı size açacaktır. Her yıl yurt dışına giden binlerce yazılımcıya bakacak olursak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.



“EN YAYGIN KULLANIM AĞI OLAN PROGRAMLAMA

DİLLERİNİN EĞİTİMİNİ VERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Hangi programlama dillerinin eğimini vermeyi planlıyorsunuz?

Bütün dünyayı göz önüne aldığımızda binlerce programlama dili vardır diyebiliriz rahatlıkla. Her programlama dilinin kullanım alanı birbirinden farklıdır.

Nasıl ki bir spor araba ile arazide gidemezseniz mobil uygulama geliştirme dili ile sunucu uygulamaları geliştiremezsiniz. Her dilin bir geliştirilme amacı vardır.

Biz ilk etapta dünyada kabul görmüş ve en yaygın kullanım ağı olan programla dillerinin eğitimi vermeyi hedefliyoruz, bunları şu şekilde özetleyebilir;

* Java ile Nesne yönelimli programlama (Başlangıç seviye)

* Java, Springboot, Hibernate ile backend uygulama geliştirme (İleri seviye)

* React ile önyüz (frontend) uygulama geliştirme

* Python

* Flutter ile mobil (iOS, Android) uygulama geliştirme

* C ile algoritmalar

* Linux/Unix sunucu yönetimi & SQL veritabanı yönetimi

Hedef kitleniz kimlerdir, bu eğitimler kimlere yönelik olacak?

Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, üniversite mezunları, farklı meslek gruplarında olup da yazılıma ilgi duyan, teknolojiyi seven herkes bu eğitimlere katılabilir. Burada yaş, eğitim düzeyi vs. herhangi bir kriter yok, bu işe merak salmış, ilgi duymuş herkes bu eğitimlere katılabilir. Başlangıç seviyesinde olanlar, mevcut seviyelerini ilerletmek isteyenler, profesyoneller, hobi olarak yazılıma ilgi duyanlar vs. kurslarımıza katılabilir.

“4 HAFTA İLE 8 HAFTA ARASINDA HER BİR

KURSU TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ”

Eğitim şekliniz nasıl olacak, biraz detay verebilir misiniz?

Eğitimlerimizi sınıf eğitimi ve online eğitim olarak planlıyoruz. Eğitmenin ve katılımcıların durumuna göre planlama yapıyoruz. Aslında biraz da talep şekillendirecek bu durumu.

Kurslarımızda katılımcı sayısını 5 ila 10 arasında sınırlandırıyoruz. Verimli bir eğitim için bu şart. Eğitimlerimiz uygulama ağırlıklı olacağı için 20-30 kişilik sınıflardan verim alınamaz. Kursiyerlerimizi kursa başlamadan önce bir seviye tespit sınavına tabi tutuyoruz. Bu şekilde her bir katılıcının seviyesini belirleyip ona göre sınıflarımızı oluşturuyoruz.

Her bir kursumuz 40 saatlik eğitimden oluşacak, duruma göre 4 hafta ile 8 hafta arasında her bir kursu tamamlamayı planlıyoruz. Önce teorik bilgiler peşinden uygulamalar şekilde olacak. Her bir katılımcı sınıfta anlatılan teorik dersin uygulamasını bilgisayarında yapıyor olacak, bu konunun pekişmesi için önemli. Hafta sonları ve hafta içleri ayrı ayrı kurslar açmayı planlıyoruz. Bunlar biraz da gelecek olan talebe göre şekillenecek.

KAYITLAR BAŞLADI

Son olarak katılımcılar size nasıl ulaşabilir, detaylar hakkında nasıl bilgi alabilirler?

Yazılım dünyasına adım atmak ya da mevcut yazılım bilgisini ilerletmek isteyenleri, profesyonel ya da hobi olarak yazılıma ilgi duyanları ve kendi yazılımlarını geliştirmek isteyenler, günümüzün ve geleceğin mesleği bilgisayar programcılığı kurs kayıtlarımız başlamıştır. Bilgisayar Programcılığına ve yazılımcılığa ilgi duyan herkesi kurslarımıza bekliyoruz.

Detaylı bilgi için 0501 222 24 71 numaralı telefondan veya [email protected] mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.”