Heyet, Çorum AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ve MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı’ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Kıymetli milletvekillerimizi makamlarında ziyaret ederek dernek üyelerimizin selamlarını ilettik ve yeni görevlerinde başarılar diledik. Kendilerine derneğimiz, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, planladığımız projeler ve çölyak hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Özellikle ”kamu yararına çalışan dernek olma” statüsünü alabilmek için bir süre önce gerçekleştirdiğimiz müracaatımızın onaylanmasına destek olmalarını sayın milletvekillerimizden istedik. Ayrıca çölyaklıların sorunları hakkında da bilgiler verdik. Bize karşı gösterdikleri yakın ilgi için saygıdeğer milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.